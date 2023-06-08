MLB／紐郵形容洋基球場像火星 陷入「銀翼殺手」場景

受到加拿大野火影響，美國東岸城市空氣品質不佳，原定今天在紐約進行的洋基、白襪隊之戰，以及在費城進行的費城人、老虎隊之戰被迫取消，紐約郵報形容：「 洋基球場看起來就像火星，野火煙霧讓紐約市窒息。」

這場野火造成嚴重空氣汙染，曼哈頓著名的摩天大樓都籠罩在濃厚霧霾中，不只大聯盟比賽，不少體育賽事也受影響，旅美好手林子偉效力的獨立聯盟長島鴨隊，原定主場賽事同樣延賽，紐約市政府呼籲民眾別出門。

大聯盟這兩場比賽都延到明天，洋基昨天對白襪三連戰首戰2：3落敗，今天比賽打不成，明天將進行雙重賽。

今天洋基球場和紐約其他地方一樣，都充滿橘色煙霧，紐約郵報指出，加拿大野火向南飄出的濃煙，讓紐約布朗克斯區陷入陰霾，在類似「銀翼殺手」（好萊塢電影）的場景中，不但天空被遮蔽，而且空氣沉重、煙味濃厚。

大聯盟上次因為空氣品質問題延賽，出現在2020年9月，當時水手隊在西雅圖主場的比賽，移師舊金山進行。