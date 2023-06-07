MLB／大谷化身天才小釣手、鈴木配合咬餌 日網友：公開調情

天使隊日籍球星大谷翔平和小熊隊日籍強打鈴木誠也首度在大聯盟同場較勁，兩人賽前的有趣互動成為比賽外最大焦點。

大谷翔平和鈴木誠也同為1994年出生，兩人生涯軌跡類似，同在2012年選秀會一起進入日本職棒，分別效力火腿隊及鯉魚隊。大谷2018年挑戰大聯盟舞台，鈴木則在2022年加盟小熊。

今天賽前兩人在球場互動，大谷做出釣魚的動作，鈴木相當配合的「咬餌」，大谷再順勢做出收現動作，有趣畫面全被鏡頭記錄。畫面流傳到網路後，日本球迷紛紛表示，「公開調情」、「同年級天才二人組」、「是國中生嗎」。

今天比賽也出現意外插曲，大谷在4局下轟出平射砲，鈴木跳在全壘打牆上無法接殺，看著球彈回場內。大谷做出手勢，認為球已飛出大牆，鈴木則兩手一攤，最後裁判經電視重播認定這是一支全壘打。