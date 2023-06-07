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MLB／撞開道奇護網 洋基賈吉摔進傷兵名單
洋基隊賈吉（Aaron Judge）的美技接殺，卻因力道太強撞開道奇球場護網、摔進牛棚，這一摔也讓他連2場無法出賽，洋基隊今天宣布將賈吉放進10天傷兵名單中。
賈吉4日對道奇隊之戰在外野狂奔接殺飛球，減速不及撞上全壘打牆後，卻意外撞開牛棚大門、差點跌落在地，隔天再戰道奇隊賈吉退出先發打線，今天對戰白襪隊賈吉也沒出賽，賽後宣布被放進傷兵名單。
洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，賈吉的右腳大拇指有挫傷與韌帶扭傷，但沒有結構性損傷，「現在最重要是等他消腫，今天狀況有改善，但接下來還要再觀察，希望不會有太大影響。」
賈吉的傷情就是因為那次接殺右腳踢上水泥門檻，道奇總裁卡斯登（Stan Kasten）表示，賈吉撞到的方向不是門應該開啟的方向，會對牛棚護欄的安全防護進行加強，特別是在水泥門檻上追加護墊。
失去賈吉對洋基隊是沉重打擊，他目前以19轟位居美聯第一，另有2成91打擊率、4成04上壘率、0.674長打率，有機會競爭美聯MVP。
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