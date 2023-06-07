快訊

竹北天坑又現「裂縫圍城」 居民諷神預言：說好的改善呢

新光金改選前48小時 吳東進、吳東亮大和解能化為共治？

李靚蕾不藏了！首揭官司勝訴內幕 沒掉1滴淚卻有驚人發現

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／撞開道奇護網 洋基賈吉摔進傷兵名單

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
賈吉美技接殺這一摔，竟摔進了傷兵名單。 法新社
賈吉美技接殺這一摔，竟摔進了傷兵名單。 法新社

洋基賈吉（Aaron Judge）的美技接殺，卻因力道太強撞開道奇球場護網、摔進牛棚，這一摔也讓他連2場無法出賽，洋基隊今天宣布將賈吉放進10天傷兵名單中。

賈吉4日對道奇隊之戰在外野狂奔接殺飛球，減速不及撞上全壘打牆後，卻意外撞開牛棚大門、差點跌落在地，隔天再戰道奇隊賈吉退出先發打線，今天對戰白襪隊賈吉也沒出賽，賽後宣布被放進傷兵名單。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，賈吉的右腳大拇指有挫傷與韌帶扭傷，但沒有結構性損傷，「現在最重要是等他消腫，今天狀況有改善，但接下來還要再觀察，希望不會有太大影響。」

賈吉的傷情就是因為那次接殺右腳踢上水泥門檻，道奇總裁卡斯登（Stan Kasten）表示，賈吉撞到的方向不是門應該開啟的方向，會對牛棚護欄的安全防護進行加強，特別是在水泥門檻上追加護墊。

失去賈吉對洋基隊是沉重打擊，他目前以19轟位居美聯第一，另有2成91打擊率、4成04上壘率、0.674長打率，有機會競爭美聯MVP。

賈吉 道奇 洋基

延伸閱讀

MLB／那一撞讓賈吉踢傷腳趾 教頭呼籲道奇重視球場安全

MLB／賈吉美技卻因撞開門賠1個壘包 洋基教頭：我們客隊欸！

MLB／連3場開轟！賈吉有望續寫60轟球季 強力競爭MVP

MLB／全壘打遭賈吉沒收後推特論戰 水手赫南德茲：別再這樣

相關新聞

MLB／對小熊首轟差點被誤判！大谷翔平生涯砲轟第21隊

天使隊二刀流好手大谷翔平今天賽前還跟鈴木誠也有說有笑，生涯首度對戰小熊隊就炸裂，4局下的一發陽春砲從鈴木誠也頭上飛過去，...

MLB／復健重啟！張育成擊球初速達93.4哩 4打數暫無安

旅美台將張育成復健賽重啟，今天在紅襪隊3A出戰國民隊3A之戰，張育成擊球初速最快來到93哩，總計4打數無安打，球隊以6：...

MLB／撞開道奇護網 洋基賈吉摔進傷兵名單

洋基隊賈吉（Aaron Judge）的美技接殺，卻因力道太強撞開道奇球場護網、摔進牛棚，這一摔也讓他連2場無法出賽，洋基...

MLB／球種多到PitchCom不夠用！美媒解剖投手大谷進化關鍵

大谷翔平剛登上美國的投手丘時，遭到大聯盟打者以砲火歡迎，於兩場春訓比賽狂丟九分。然而，他在之後卻銳變為強投，還在去年登上塞揚獎排行第四名，《ESPN》特別撰文，指出三特點讓投手大谷這幾年能大幅度進化。

MLB／韌帶受傷提前報銷 遊騎兵強投狄葛隆：感覺糟透了

塞揚強投狄葛隆（Jacob deGrom）才剛以5年1.85億美元合約加盟遊騎兵隊，如今卻因右手肘尺側副韌帶撕裂要動手術...

MLB／王牌馬諾亞遭下放新人聯盟 藍鳥教頭：正確的第一步

藍鳥投手馬諾亞（Alek Manoah）去年美聯塞揚票選第3，沒想到今年狀況大走鐘，昨天只解決1人次，就狂失6分退場。儘管藍鳥教頭史奈德（John Schneider）賽前說他還會有先發機會，但在前役

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦