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MLB／馬林魚阿拉斯成「四割男」將挑戰前所未見紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
馬林魚阿拉斯暫時成為四割男。 法新社
馬林魚阿拉斯暫時成為四割男。 法新社

馬林魚隊今天以6：1擊敗皇家隊，當家二壘手阿拉斯（Luis Arraez）今天4打數2安打，打擊率上升到4成01，暫時成為「四割男」，他本季也將挑戰前所未見的壯舉。

上一次有球員賽季結算打擊率破4成要追溯到1941年「打擊之神」威廉斯（Ted Williams），他當時打擊率高達4成06。洋基隊勒梅休（DJ LeMahieu）2016、2020年曾分別在洛磯、洋基隊拿下打擊王，成為首位拿下兩聯盟打擊王的球員。阿拉斯是去年美聯打擊王得主，他將挑戰成為首位連2年在不同聯盟拿下打擊王的打者。

阿拉斯目前62場全勤，據大聯盟官網報導，阿拉斯前62場比賽打擊率為4成01，這是自1941年來第9高紀錄，排名第1是洛磯隊名人堂球星華克（Larry Walker），他1997年前62場打擊率4成22，不過最後結算只有3成66。

阿拉斯賽後受訪時表示，「這是一種榮譽，但如同我先前說過的，這不是不可能的事。對我來說一切發展順利，我們也在贏球，這是最重要的。」

馬林魚

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