MLB／球種多到PitchCom不夠用！美媒解剖投手大谷進化關鍵

大谷翔平剛登上美國的投手丘時，遭到大聯盟打者以砲火歡迎，於兩場春訓比賽狂丟九分。然而，他在之後卻銳變為強投，還在去年登上塞揚獎排行第四名，《ESPN》特別撰文，指出三特點讓投手大谷這幾年能大幅度進化。

記者岡薩雷茲（Alden Gonzalez）首先指出，大谷在心理層面擁有無窮的韌性。在4月27日對上運動家的比賽，開季31局僅失2分的大谷突遇亂流，在一局內被這支聯盟爐主狂轟五分。但他隨即將沮喪化為力量，運用滑切球以及速球穩住陣腳、收下勝投。根據總教練奈文（Phil Nevin），這是因為大谷「追求完美」的性格。

另外，大谷多元的球種，也是他稱霸投手丘的原因。剛到美國時，大谷共有四縫線速球、滑球、指叉球、曲球四種武器，但他之後不僅加了卡特以及伸卡兩球路，還丟出了至少兩種不同的滑球。再加上他能隨心所欲地調整球速、進壘位置，導致最終出現，電子暗號裝置PitchCom只有九個按鈕，大谷卻能丟出11個不同球路，必須設計組合鍵才能和捕手溝通。

在投球策略方面，大谷也很懂得如何與打者鬥志，當面臨點圈危機時，他的直球均速會從97英哩提升至98.5英哩；當大谷面對第三輪打者時，對手的OPS從0.912近乎砍半至0.460，這也增加了他的續航力，從去年的5.67局增加至本季的5.93局。

最後岡薩雷茲也特別將目光放在大谷這兩年威力十足的「滑切球」！這顆最終在經典賽三振楚奧特（Mike Trout）、替日本拿下冠軍的球路，這兩年成為大谷的主戰球種，他不僅維持高位移的特性，球速還異常地快，這使他的滑切球在過去一年來，成了《Sports Info Solutions》口中「大聯盟第五有價值」的球種。報導中指出，大谷的滑切球平均位移比上季還多3吋、達到17英吋，幾乎已本壘板寬度，在開季前五場先發裡，對手打擊率僅.063，並且本季76K就有49次三振是用滑切球，打者幾乎毫無招架之力。

事實上大谷過去就表示他早在日職時期就開始投這種球路，有兩種不同幅度的位移，其中變化比較大的，就是現在俗稱的滑切球，「沒有人教過我，我是自己摸索出來的」。

以上幾個因素綜合起來，讓投手大谷更加進化，本季至今繳出3.30的防禦率，拿下5勝2負，很有機會挑戰去年摘下的個人新高15場勝投，目前也在美聯塞揚獎的討論串中。