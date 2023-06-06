MLB／國中就有147眼睛發亮 紅人球探見到林盛恩後眼裡只有他

在台灣球迷記憶中，更多是「投手版林盛恩」的宰制，紅人隊看好他的野手天賦更高，引起球迷討論，駐台球探史托維克（Jamey Storvick）透露在更早以前就注意到他的守備，「他對比賽的直覺很好，守游擊（樣本數）不是很多，但夠了。」

史托維克今天在記者會上暢聊挖掘林盛恩的經過，字句觸動人心，他回想當年是因紅人該年沒有預算，因此往下看國中選手，「本來覺得沒看到我們想要的，直到看到了忠孝國中的林盛恩。」

他記得當時有人告訴他，這位選手球速有140公里，自己拿了槍一測說「沒有」，對方的反應很驚訝，覺得怎麼可能沒有，史托維克說：「147，不要說。」他從那時就開始注意林盛恩，「看到他之後，其他的都算了，就是只看他。」

史托維克也因此與林盛恩的家人結緣，今天台下約有10名親友到場，史托維克上前親切打招呼，還能說出他們的原名。回憶與林盛恩的相處，史托維克有許多趣事可聊，「我有一個女兒，但如果我有兒子，我想要他和盛恩一樣。」

林盛恩在投、打都展現天賦，但近期攻占媒體版面更多的是他的投球，今天美國媒體提到，紅人簽下他的期待是養成游擊手、中外野手，引起球迷不小討論。

史托維克透露他眼中的林盛恩，腳程快、有傑出的運動能力，身體強壯但又有流暢的協調性，個性不畏懼競爭。他也提到因為穀保家商對他的保護，因此才會在守備出賽較少，「如果他在高中兩邊都很多出賽，可能會受傷，穀保很棒，知道他是穀保的王牌、台灣的王牌。」

「他年輕時，我看過他在三壘的守備，他對比賽的直覺很好，我也看過他的游擊出賽，不是很多，但足夠了。」史托維克說，台灣罕見產出可在大聯盟每天出賽的選手，「我希望他可以成為第一個。」