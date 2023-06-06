MLB／藍鳥馬諾亞趴在地上「吹球」結果只投0.1局就被打爆
藍鳥隊投手馬諾亞（Alek Manoah）上季美聯塞揚票選第3名，本季表現卻荒腔走板，他今天面對太空人隊，開場竟趴在地上搞笑「吹球」。隨後他完全笑不出來，因為只解決1人次，就丟掉6分黯然退場，也被主場球迷狠噓。
馬諾亞今天一上場就被敲安打，太空人第二棒潘尼亞（Jeremy Pena）擺短棒點得恰到好處，馬諾亞突然趴在地上，希望用嘴巴把球吹出界，馬諾亞起身後也忍不住笑場。不過太空人打線接著又狂打5安，包含祖克斯（Corey Julks）個人生涯首支滿貫砲，總共拿下6分，把馬諾亞打退場。
"please go foul, please go foul" 🤣— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) 2023年6月5日
-Alek Manoah, probably
(via @Sportsnet)pic.twitter.com/EnS3GibD7D
Corey Julks with a grand slam and the Astros have put up SIX runs off Alek Manoah in the first!— Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) 2023年6月5日
pic.twitter.com/gVQGK9UE5n
馬諾亞成為1995年韓特根（Pat Hentgen）後，首位第1局被敲7支安打的藍鳥投手，同時是聯盟歷史第21位投不滿0.2局，就被敲7安且失掉6自責分的投手。他本季目前累積先發13場，1勝7敗，防禦率6.36，與去年防禦率2.24相比判若兩人。
藍鳥總教練史奈德（John Schneider）受訪時表示馬諾亞下一場仍是先發投手，「我們會試著幫助他恢復過往的投球身手。」
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