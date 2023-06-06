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MLB／馬林魚阿拉斯打擊率上升到.399 火熱近況創罕見紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
阿拉斯本季至今打擊率高達3成99。 法新社
阿拉斯本季至今打擊率高達3成99。 法新社

馬林魚隊阿拉斯（Luis Arraez）今面對皇家隊4支3，打擊率上升到3成99，還寫下鬼神紀錄，比肩名人堂傳奇布瑞特（George Brett）。

據《ESPN Stats & Info》指出，阿拉斯近3戰累積10支安打，貢獻8分打點，卻沒轟過全壘打，這是自1990年布瑞特後，首度有人達成此數據。

阿拉斯本季前61場比賽打擊率為3成99，這是聯盟歷史第10高紀錄，排名第1是勇士隊傳奇瓊斯（Chipper Jones），他曾在2008年前61場繳出打擊率4成18的成績。

阿拉斯去年就拿下美聯打擊王，阻斷洋基隊賈吉（Aaron Judge）打擊三冠王成就。他本季被交易到馬林魚後，將挑戰歷史首次連2年分別在美聯和國聯拿下打擊王。

外界也期盼他挑戰「四割男」壯舉，上一次有球員單季打擊率4成要追溯到1941年「打擊之神」威廉斯（Ted Williams），他當時打擊率高達4成06。

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