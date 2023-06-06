MLB／林盛恩喊話5年內上大聯盟 球團看好他有第1棒的質

林盛恩今天與辛辛那提紅人隊正式簽約，展開旅美之路，簽約金120萬美元，外加10萬美元學費，他喊出希望在5年內上大聯盟，挖掘他的球探史托維克（Jamey Storvick）聽到後直言：「非常有可能」，對他的期待是可以每天出賽的選手且是第一棒。

紅人今天為他舉辦簽約記者會，球團代表由國際球探部總監漢崔克斯（Trey Hendricks）、駐台球探史托維克出席，為他披上91號球衣。

就讀穀保家商的林盛恩，很早就展露頭角，進入日、美職球探的視線中，成為多隊雷達中鎖定的搶手貨，紅人關注已久，儘管傳出有日職球隊開出更高價碼搶人，但紅人也展現誠意，額外加碼10萬美元學費，史托維克談到這項安排有深意，「打球是一回事，頭腦是另外一回事。」希望他在回台期間可以持續進修。

穀保家商再次輸出旅外選手，大家長蔡明堂表示，「紅人撿到一塊寶，希望他們好好照顧我們盛恩。」漢崔克斯感謝穀保家商讓林盛恩在台灣有很好的方展且健康，「也謝謝盛恩的家人相信我們，我們會盡全力協助他的發展，希望有一天可以在紅人發光發熱，拿下世界大賽冠軍。」

林盛恩期待在5年內站上大聯盟，傾向的位置為中線，包括投手、游擊手、中外野手，「因為是棒球場上比較重要的位置。」

史托維克詢問台灣媒體，剛剛盛恩是說幾年想上大聯盟，得知答案後直言非常有機會。紅人並不排除讓他朝二刀流發展，但旅美之初希望他的 打擊、守備先打好根基，「我們希望他是每天可以出賽的選手（everyday player），他有第一棒的質。」若加上投球，傾向是以後援為主。