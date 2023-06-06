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MLB／假先發不行後援也沒用！ 藤浪滿壘登板把跑者全送回來

聯合新聞網／ 綜合報導
藤浪晉太郎今天沒能化解滿壘危機，但帳面上無自責分。 法新社
藤浪晉太郎今天沒能化解滿壘危機，但帳面上無自責分。 法新社

運動家隊日籍投手藤浪晋太郎前次「假先發」出賽吞敗，今天回到後援登板1.2局雖然無失分，不過事實上，失掉的分數都算在隊友身上，運動家最終也在客場以4：5不敵海盜隊，繼率先40敗後，又成為聯盟首支50敗球隊。

運動家原本以3：1領先，海盜6局下1出局攻占滿壘，教練決定讓藤浪晋太郎上場拆彈。藤浪面對「海賊王」麥卡臣（Andrew McCutchen）投成2好3壞，飆出102.1英里火球（約164.3公里），但偏低形成保送。

隨後面對強打雷諾斯（Bryan Reynolds）又在2好3壞後投出保送，海盜追成3：3平手。接著下一棒蘇文斯基（Jack Suwinski）擊出高飛球，三壘跑者先踩到本壘得分，二壘跑者衝往三壘時被刺殺，結束這半局。

藤浪續投第7局，先送出三振，再被敲1支安打，他讓海盜打者海耶斯（Ke'Bryan Hayes）擊出雙殺打後，結束投球任務。

總計藤浪晋太郎後援1.2局，被敲1安，投出2次保送、1次三振，失掉3分都算在隊友身上，賽後防禦率降至11.57。

值得一提的是藤浪前一場「假先發」也投不好，總計1局被敲2分砲，最後也吞下敗投，今天又回到後援還是無法鎖住失分，運動家對他的定位還是很頭痛。

藤浪晋太郎

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