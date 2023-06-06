MiLB／張弘稜本季首場先發 新人聯盟4局6K無關勝敗

旅美海盜隊投手張弘稜本季首場出賽，今天在新人聯盟先發，總計投4局被敲3支安打，投出6次三振，失掉1分責失分，球隊終場以9比2拿勝，張弘稜無關勝敗。

美國職棒新人聯盟賽事海盜隊今天與亞特蘭大勇士隊交手，海盜隊派出台灣投手張弘稜先發，張弘稜1局下被首名打者敲出二壘打，但接著依序讓打者敲出滾地球出局、三振、中外野飛球出局，沒有失分。

張弘稜2局下有狀況，2人出局後先投出四壞保送、跑者盜上二壘，接著再被敲出安打失掉1分，但及時回穩，讓打者敲出右外野方向飛球抓到該局第3個出局數。

張弘稜3局讓打者3上3下，4局下被首名打者敲出安打，接著連飆3K、凍結對手攻勢；今天總計投4局被敲3支安打，投出6次三振、1次保送，失掉1分責失分，賽後防禦率2.25。

海盜隊比賽前半段就積極搶分，2局上靠著失誤、觸身球保送、二壘打、高飛犧牲打攻下2分，3局上靠著單局3安、1保送攻勢串聯再添3分，4局上靠著陽春砲追加分數。

海盜隊8局上抓準對方投手群有狀況，靠著2安、2次四壞保送、1次觸身球保送，再添3分、拉開領先差距；勇士隊2局下拿下1分，直到9局下才再有分數進帳，但僅攻下1分，追分不及、吞下敗仗。