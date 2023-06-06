MLB／狄葛隆轉進60天傷兵名單 遊騎兵總管：他會繼續投球

塞揚強投狄葛隆（Jacob deGrom）休賽季5年1.85億美元加盟遊騎兵隊。儘管遊騎兵本季重返榮耀，目前暫居美聯西區龍頭，但狄葛隆今天卻被轉為60天傷兵名單，最快在美國時間6月28日才能歸隊。

遊騎兵今天從傷病名單拉回投手霍華德（Spencer Howard），為清出40人球員名單，將狄葛隆移往60天傷兵名單。狄葛隆本季先發6場，主投30.1局送出45次三振，防禦率2.67，每局被上壘率僅0.76。不過他在4月28日面對洋基時，出現右四頭肌緊繃，之後被檢查出右手肘發炎，缺陣至今。

狄葛隆的「玻璃體質」一直是球迷擔心的問題，遊騎兵總管楊恩（Chris Young）受訪時表示，「狄葛隆將繼續為遊騎兵投球，我對此很有信心。我無法告知確切的時間點，但我知道球員的職業道德、為了出賽做的努力，所以我非常有信心。」

「他想回投手丘，你會想推動他，但不能冒著事情變更糟糕的風險。只有他本人了解自己的真實感受，他很常和我們溝通，我們知道他理解自己對球隊、隊友和球迷的責任」楊恩說。