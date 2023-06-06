快訊

平平是產地…在台灣吃海鮮就是比日本貴？內行2招破解：便宜吃到翻

蘋果頭戴裝置Apple Vision Pro破10萬元被喊「便宜」 網酸：元宇宙過氣了才出

想分手遭健身猛男勒死 辯「很愛她」無期上訴變成15年刑

MLB／林盛恩野手天賦更高 美媒：紅人設定游擊、中外野

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
穀保家商「二刀流」好手林盛恩將以120萬美元簽約金加入紅人，球團更看好他在野手的天賦，是以游擊手、中外野手的角色簽下他。 聯合報系資料照
穀保家商「二刀流」好手林盛恩將以120萬美元簽約金加入紅人，球團更看好他在野手的天賦，是以游擊手、中外野手的角色簽下他。 聯合報系資料照

穀保家商「二刀流」好手林盛恩將在今天正式與辛辛那提紅人隊簽約，專門報導紅人農場動態的Reds Minor Leagues網站，也已更新林盛恩的球探報告，球團更看好他在野手的天賦，是以游擊手、中外野手的角色簽下他。

該網站今天報導，紅人將在今天以120萬美元簽約金與林盛恩締下合約，成為紅人在今年度國際業餘自由球員簽約金第二高的投資，僅次於在國際潛力新秀榜上排名第4的17歲委內瑞拉捕手杜諾（Alfredo Duno）310萬美元。

文中提到，林盛恩在高中時期為投、打二刀流，擔任投手時擁有最快99哩球速，但紅人是以養成游擊手、中外野手的期待簽下這位17歲好手，看好他在野手的天賦更高，包括運動能力、腳程、打擊的技巧及力量，還有他在投手丘上展現的臂力，足以顯示他也能勝任外野守備。

林盛恩曾表態希望先以「二刀流」發展，但也自評野手的發展空間較大，他將在今天下午於記者會上正式簽約，分享即將跨出旅美生涯的心境。

紅人 穀保家商 球速

延伸閱讀

好讀周報／每年多50發！研究驚曝「暖化提升全壘打」 MLB老將很有感

MLB／洋基先發輪值又有麻煩！柯特斯左肩受傷進傷兵名單

MLB／擊出415呎長打卻只上一壘 歐蘇納不積極跑壘下場慘了

MiLB／陳柏毓小聯盟先發奪本季第2勝 陳聖平連4戰敲安

相關新聞

MLB／大谷每年添新技能包 美聯高層：調停中東和平也沒問題

大谷翔平每年進化出更強大的型態，令外界印象深刻，一位球團高層就浮誇說：「問我大谷可以調停中東和平嗎？我也會說當然、有可能...

MLB／林盛恩野手天賦更高 美媒：球團設定游擊、中外野

穀保家商「二刀流」好手林盛恩將在今天正式與辛辛那提紅人隊簽約，專門報導紅人農場動態的Reds Minor Leagues...

MLB／洋基先發輪值又有麻煩！柯特斯左肩受傷進傷兵名單

洋基今年先發輪值傷兵不斷，左投柯特斯（Nestor Cortes）也因為左肩傷勢進入15天傷兵名單，明後天將接受核磁共振檢查。 柯特斯本季狀態不如去年，5月31日面對水手主投5局失2分，拿下本季

MLB／擊出415呎長打卻只上一壘 歐蘇納不積極跑壘下場慘了

勇士隊強打歐蘇納（Marcell Ozuna）今天擊出415英尺的深遠飛球，沒想到最終只是一支一壘安打，原因是歐蘇納自信地看著球不跑壘，勇士總教練史尼克（Brian Snitker）也把他換下場作為懲

MLB／因紅襪失誤跑出「少棒全壘打」光芒迪亞茲：我需要氧氣

光芒隊今天以6：2擊敗紅襪隊，迪亞茲（Yandy Diaz）6局上敲出一壘安打，卻因紅襪隊守備大出包，形成「少棒全壘打」，一口氣得到2分，迪亞茲賽後受訪直言，「我需要氧氣」。 紅襪先發投手豪克（

MLB／紅襪總仔盼張育成周三復健賽 美媒預測回歸時間點

張育成因鈎狀骨骨折進入傷兵名單，預計台灣時間周三將重啟復健賽，紅襪隊總教練柯拉（Alex Cora）今天也透露他的最新狀況。 紅襪近期內野守備不穩定，和二壘手阿洛尤（Christian Arro

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦