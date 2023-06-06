MLB／林盛恩野手天賦更高 美媒：紅人設定游擊、中外野

穀保家商「二刀流」好手林盛恩將在今天正式與辛辛那提紅人隊簽約，專門報導紅人農場動態的Reds Minor Leagues網站，也已更新林盛恩的球探報告，球團更看好他在野手的天賦，是以游擊手、中外野手的角色簽下他。

該網站今天報導，紅人將在今天以120萬美元簽約金與林盛恩締下合約，成為紅人在今年度國際業餘自由球員簽約金第二高的投資，僅次於在國際潛力新秀榜上排名第4的17歲委內瑞拉捕手杜諾（Alfredo Duno）310萬美元。

文中提到，林盛恩在高中時期為投、打二刀流，擔任投手時擁有最快99哩球速，但紅人是以養成游擊手、中外野手的期待簽下這位17歲好手，看好他在野手的天賦更高，包括運動能力、腳程、打擊的技巧及力量，還有他在投手丘上展現的臂力，足以顯示他也能勝任外野守備。

林盛恩曾表態希望先以「二刀流」發展，但也自評野手的發展空間較大，他將在今天下午於記者會上正式簽約，分享即將跨出旅美生涯的心境。