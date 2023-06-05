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MLB／擊出415呎長打卻只上一壘 歐蘇納不積極跑壘下場慘了

聯合新聞網／ 綜合報導
歐蘇納擊出深遠一壘安打。 美聯社
歐蘇納擊出深遠一壘安打。 美聯社

勇士隊強打歐蘇納（Marcell Ozuna）今天擊出415英尺的深遠飛球，沒想到最終只是一支一壘安打，原因是歐蘇納自信地看著球不跑壘，勇士總教練史尼克（Brian Snitker）也把他換下場作為懲罰。

4局上1出局勇士隊奧比斯（Ozzie Albies）轟出2分砲追平比數，隨後歐蘇納又將球擊向中外野，他打完後站在原地欣賞球出牆，沒想到球最後只打中響尾蛇主場全壘打牆上的觀眾席前，最終歐蘇納只停留在一壘。

據《USA Today》記者南丁格爾（Bob Nightengale）指出，這個飛球在大聯盟26座球場會形成全壘打。勇士該局後續沒得分，6局上輪到歐蘇納打擊時被換下。

勇士打到9局上以4：5落後，靠著羅沙里歐（Eddie Rosario）石破天驚的滿貫砲逆轉比賽，伊格列西亞斯（Raisel Iglesias）9局下登板，成功關門，終場就以8：5贏球。

賽後史尼克承認這是懲罰性調度，「我必須把他換下場，我敢保證他的感覺比我更糟糕。」事實上，這不是第一次有勇士球員犯下這種蠢事，亞古納（Ronald Acuña Jr.）4年前同樣自以為開轟，最後只上一壘，當時史尼克也做出懲罰性調度。

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