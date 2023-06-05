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MLB／因紅襪失誤跑出「少棒全壘打」光芒迪亞茲：我需要氧氣

聯合新聞網／ 綜合報導
迪亞茲(右)跑回本壘後倒入隊友懷裡。 美聯社
迪亞茲(右)跑回本壘後倒入隊友懷裡。 美聯社

光芒隊今天以6：2擊敗紅襪隊，迪亞茲（Yandy Diaz）6局上敲出一壘安打，卻因紅襪隊守備大出包，形成「少棒全壘打」，一口氣得到2分，迪亞茲賽後受訪直言，「我需要氧氣」。

紅襪先發投手豪克（Tanner Houck）3到5局都失掉分數，前5局打完紅襪以2：4落後。6局上克魯柏（Corey Kluber）接手投球，2出局一壘有人時，迪亞茲敲出穿越二壘防區的一壘安打，由於球滾動較緩慢，一壘跑者又提前起跑，所以率先衝回本壘，迪亞茲則想趁外野回傳本壘，搶占二壘。

紅襪捕手王康納（Connor Wong）傳往二壘想抓迪亞茲，卻形成大暴傳，球一路滾到外野，迪亞茲見狀後一路奔回本壘，再添分數，成為另類的「少棒全壘打」。

迪亞茲賽後坦言這次跑壘非常累，「比賽結束到現在，我的腿還是感覺沒力，我很需要氧氣」。光芒總教練凱許（Kevin Cash）也笑稱：「我們已經準備好水和氧氣」。

紅襪總教練柯拉（Alex Cora）則不滿表示，「我過去兩年已經看了太多次這種比賽，你必須把球傳到正確的位置，你必須支援隊友，不能成為旁觀者，這不是好的棒球比賽。」

紅襪 光芒

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