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MLB／那一撞讓賈吉踢傷腳趾 教頭呼籲道奇重視球場安全

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
洋基隊賈吉因前一天接球，右腳趾直接踢上門底的水泥門檻，今天感覺痠痛，所以先休兵。法新社
洋基隊賈吉因前一天接球，右腳趾直接踢上門底的水泥門檻，今天感覺痠痛，所以先休兵。法新社

洋基隊今天以4：1擊敗道奇隊，「法官」賈吉（Aaron Judge）退出先發打線、全場未上，原因就出在前一天撞開外野牛棚大門的接球美技，他的右腳趾直接踢上門底的水泥門檻，今天感覺痠痛，儘管本人仍有意願出賽，但洋基決定讓他先休兵、觀察恢復狀況。

造成傷勢的一幕出現在昨役第8局，馬丁尼茲（J.D. Martinez）掃向右外野的深遠飛球，賈吉一路狂奔在牆前接進手套，還來不及減速的他，直接撞上外野牛棚大門把門給撞了開來，人跌了一半進去，趕緊撐住重心，不至於慘摔一跤。

賈吉賽後受訪表示自己沒事，還能虧道奇應該把護欄蓋得堅固一點，今天卻退出先發名單，總教練布恩（Aaron Boone）說：「這就是賈吉啊！受傷了也總是覺得自己沒事。」

賈吉今天對於退出先發打線還有點抗拒，被說服後才乖乖休兵，洋基目前還不確定是否會將他放入傷兵名單，布恩說：「至少現在，我們還不知道，接下來幾天再觀察他的恢復狀況。」

布恩證實賈吉的傷情就是因為那次接殺右腳踢上水泥門檻，疼痛狀況應該許多人都能想像，就像半夜走路踢到腳趾。

布恩也對道奇球場頗有微詞，「我覺得球場裡的所有地方都應該越安全越好，像那道門檻就應該加上軟墊，希望道奇球團、大聯盟至少應該再檢視、考慮一下，我確定他們也會這麼做啦！」

賈吉 道奇 洋基

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