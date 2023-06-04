MiLB／林昱珉5局狂飆13K 球隊官方驚呼「Linsanity」

19歲左投林昱珉今天在高階1A上演三振秀，先發5局，面對17人次狂飆13K，只被敲出1安打、無失分，寫下旅美生涯個人單場最多三振數。（視頻）

林昱珉所效力的響尾蛇高階1A希爾斯伯勒蛇麻草隊（Hillsboro Hops），今天碰上水手高階1A艾佛列特綠襪隊（Everett AquaSox），林昱珉先發登板，開賽所面對的前7個打席都是三振，直到第3局一出局後，對手打出的中外野飛球遭到接殺，才出現第1個不是K的出局數。

林昱珉第4局又是3連K，且讓對手的安打欄一直維持在「0」，直到第5局才被維許（Charlie Welch）敲出二壘打，最終以5局投完共用74球退場，被敲1安打、無失分。

林昱珉此役19球讓對手揮空，單場13K寫下生涯新高，其中10K是揮空三振；此外，本季至今32.2局投球送出45K，同時僅9次保送。

林昱珉在球隊6：０領先退場，但牛棚砸鍋，終場以6：9輸球，林昱珉無關勝敗，但驚人表現有目共睹，希爾斯伯勒蛇麻草隊官方推特直呼：「Linsanity」，也提到單場13K已追平隊史紀錄。

Linsanity.



Yu-Min Lin went 5 strong tonight, striking out a Franchise Record tying 13!!! batters out.#AllHoppedUp pic.twitter.com/4P7O4KyOzV — Hillsboro Hops (@HillsboroHops) June 4, 2023