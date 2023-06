MiLB／林昱珉5局狂飆13K 球隊官方驚呼「Linsanity」

19歲左投林昱珉今天在高階1A上演三振秀,先發5局,面對17人次狂飆13K,只被敲出1安打、無失分,寫下旅美生涯個人單場最多三振數。(視頻)

林昱珉所效力的響尾蛇高階1A希爾斯伯勒蛇麻草隊(Hillsboro Hops),今天碰上水手高階1A艾佛列特綠襪隊(Everett AquaSox),林昱珉先發登板,開賽所面對的前7個打席都是三振,直到第3局一出局後,對手打出的中外野飛球遭到接殺,才出現第1個不是K的出局數。

林昱珉第4局又是3連K,且讓對手的安打欄一直維持在「0」,直到第5局才被維許(Charlie Welch)敲出二壘打,最終以5局投完共用74球退場,被敲1安打、無失分。

林昱珉此役19球讓對手揮空,單場13K寫下生涯新高,其中10K是揮空三振;此外,本季至今32.2局投球送出45K,同時僅9次保送。

林昱珉在球隊6:0領先退場,但牛棚砸鍋,終場以6:9輸球,林昱珉無關勝敗,但驚人表現有目共睹,希爾斯伯勒蛇麻草隊官方推特直呼:「Linsanity」,也提到單場13K已追平隊史紀錄。

Yu-Min Lin faced 17 batters tonight. He struck out 13 of them 😱



The No. 10 @Dbacks prospect had everything working across five one-hit frames for the @HillsboroHops: pic.twitter.com/76DhOS67Pq