MLB／賈吉美技卻因撞開門賠1個壘包 洋基教頭：我們客隊欸！

洋基隊賈吉第8局上演接球美技。路透

大聯盟兩支招牌球隊的過招，第2戰在今天由洋基隊以6：3擊敗道奇隊扳回一城，賈吉（Aaron Judge）第8局上演撞門接球美技，卻讓道奇賺到一個壘包，讓洋基陣營不以為然，賈吉賽後建議道奇應該把護欄蓋得更堅固。

賈吉此役先在6局上炸裂一發陽春砲，8局下馬丁尼茲（J.D. Martinez）掃向右外野的深遠飛球，賈吉一路狂奔在牆前接進手套，還來不及減速的他，直接撞上外野牛棚大門把門給撞了開來，人跌了一半進去，趕緊撐住重心，不至於慘摔一跤。

令洋基有意見的是，前一棒孟西（Max Muncy）因不死三振上壘，而裁判開會討論後，認為賈吉的接球已經進入死球區，按規定給予一壘跑者一個進壘。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）坦言很不高興，「我們是客隊，把門撞開不是我們的錯。」賈吉說：「是他們應該把護網蓋得更堅固吧！」

AARON JUDGE, WHAT A GRAB! pic.twitter.com/snlOXLbt4f — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) June 4, 2023

賈吉此役在攻守都展現隊長價值，布恩也極力讚賞，「我每個瞬間都告訴自己，珍惜眼前所見，他是最棒的人，而這樣的人是我們的領袖。」

洋基先發投手柯爾（Gerrit Cole）先發6局僅用80球，被敲4安打失1分，此役奪勝後，本季累積7勝0敗、防禦率2.82。