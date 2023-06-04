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MLB／捕手「溜手」變美技 遊騎兵教頭：這是115B戰術

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導

遊騎兵隊今天以16：6打爆水手隊，做什麼都順，第4局捕手海姆（Jonah Heim）時出手的猶疑導致「溜手」，但反而因此抓到本壘的出局數，總教練波奇（Bruce Bochy）還開玩笑說：「這是我們春訓演練過的115B戰術啦！」

有趣畫面發生在4局上水手的進攻，當時一三壘有人、兩出局，一壘跑者「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodríguez）啟動盜壘，海姆先是想傳二壘，但馬上轉念注意三壘跑者，想要停止傳球卻煞不住，結果這球軟乎乎朝游擊的方向滾去，三壘上的卡波雷拉（José Caballero）見狀啟動，游擊手席格（Corey Seager）接球後快傳本壘，擋下這一分。

當場把失誤變美技，波奇賽後煞有其事回應，「這是我們在春訓演練過的115B戰術。」這當然只是他的玩笑話。

波奇表示，「確實是有點神奇啦！他當時想要hold住傳球，但球卻掉了出來，多虧了席格的機警，他沒有放棄這球，還完成精彩的傳球，海姆也有精采觸殺，那在當下是很重要的play。」

水手 Corey Seager 羅德

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