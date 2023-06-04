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MLB／大谷準完全打擊做白工 天使投手沒補位釀成下一棒滿貫砲

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平差點演出完全打擊。 美聯社
大谷翔平差點演出完全打擊。 美聯社

大谷翔平本季已經不缺的數據「準完全打擊」，今天再寫下一次，單場5打數敲出4安打，包括2支一壘打、1支二壘打、1支三壘打，但天使止不住連敗，今天再以6：9輸給太空人隊，已在4連戰輸掉前3場。

關鍵的戰局分水嶺出現在4局下，原本太空人僅以2：1領先，天使先發投手山瓦多（Patrick Sandoval）一出局後連挨3安打形成滿壘，艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）打向一、二壘之間的滾地球，由二壘手朱力（Brandon Drury）接到，但一壘手瓦許（Jared Walsh）也已離開壘包守備，山多瓦的補位過慢，導致一壘唱空城，艾瓦瑞茲跑出1支內野安打、帶有1分打點，繼續是滿壘局面。

山多瓦在這一球後情緒爆炸，嘴裡念念有詞，總教練尼文（Phil Nevin）也在此時決定換投，改由韋伯（Jacob Webb）接手，一登板的第2球就被布萊格曼（Alex Bregman）掃出擊墜天使的滿貫砲，山多瓦最終先發3.1局被敲8安打、失6分。

尼文坦言，如果當下山多瓦有去補位，他會選擇保送布萊格曼，「這是令人沮喪的一敗，面對一支冠軍隊，他們把握住我們的錯誤，第4局最嚴重，在犯錯之後，布萊格曼讓你賠上4分。」山多瓦也說：「讓球隊陷入不利，責任在於我。」

天使

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