MiLB／潘文輝飆速159公里救援成功 鄭宗哲連4戰敲安

旅美費城人隊1A投手潘文輝今天後援登板飆速，投3局失1分、最快球速約159公里，拿下救援成功；匹茲堡海盜隊高階1A野手鄭宗哲今天3打數敲出1支安打，近4場出賽都有安打。

美國職棒小聯盟1A賽事，費城人隊今天與多倫多藍鳥隊交手，今天比賽6局打完費城人隊4比0領先，潘文輝7局上接手登板後援。

潘文輝登板連飆2次三振，再讓打者敲出內野飛球出局，8局上也讓打者3上3下，9局上1人出局後投出四壞保送，接著讓打者敲出安打，2人出局後再投出四壞保送，再被敲出安打失掉1分，潘文輝及時回穩、沒有多掉分數。

潘文輝今天總計用50球後援投3局，僅被敲出2支安打，投出4次三振、2次四壞保送，失掉1分責失分，最快球賽約159公里，球隊終場以4比1拿勝，潘文輝拿下救援成功，賽後防禦率1.69。

高階1A匹茲堡海盜隊今天與芝加哥白襪隊交手，海盜隊台灣野手鄭宗哲先發打2棒、守游擊， 鄭宗哲今天1局上靠著失誤上壘，3局、5局上都選到四壞保送，7局上率先敲出安打，但盜壘失敗，8局上敲出二壘方向滾地球出局。

鄭宗哲今天總計3打數敲出1支安打，選到2次四壞保送，賽後打擊率2成95；今天比賽兩隊鏖戰至延長賽第10局，海盜隊以3比4吞敗。