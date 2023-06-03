MLB／跑壘遇到大谷攔路 太空人塔克乖乖擊掌後出局
大谷翔平遭遇砲襲，今天面對太空人隊先發6局失5分，被敲本季單場新高的9安打，包括挨了兩發全壘打，退場時天使處於0：5落後；有趣的是，大谷在6局下上演最友善的出局，意外吸睛。
兩隊今天在太空人主場進行4連戰的第2戰，大谷開啟雙刀模式，擔綱先發投手、第1棒出賽。
大谷先發6局、共用107球，被敲9安打、失5分，有6次三振、1次保送，賽後防禦率3.30。
大谷被敲安打偏多，1局下就在一出局後被潘尼亞（Jeremy Pena）敲安，並靠失誤、暴投進占三壘，艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）隨之掃出兩分砲，狙擊大谷的89.2哩橫掃球。
5局下、兩出局遭遇另一波危機，大谷保送潘尼亞、被艾瓦瑞茲敲安攻占得點圈，布萊格曼（Alex Bregman）補上安打挹注1分打點，第6局則是挨了祖克斯（Corey Julks）的兩分砲，這回是90.5哩的卡特球被逮到。
挨第2轟之前，大谷先上演可愛一幕，6局下首位打者塔克（Kyle Tucker）擊出一壘線邊的軟弱滾地球，大谷下丘接球後直接在壘線上等待塔克自投羅網，而他舉起雙手，塔克也配合地伸出手來與他擊掌，俏皮的出局方式讓美國轉播都笑出來，美國棒球網紅「投球忍者（Pitching Ninja）」弗萊曼（Rob Friedman）也分享這段影片，評價：「最友善的出局」。
The Friendliest Out. pic.twitter.com/SFzkrTq1dY— Rob Friedman (@PitchingNinja) 2023年6月3日
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言