MLB／跑壘遇到大谷攔路 太空人塔克乖乖擊掌後出局

大谷翔平遭遇砲襲，今天面對太空人隊先發6局失5分，被敲本季單場新高的9安打，包括挨了兩發全壘打，退場時天使處於0：5落後；有趣的是，大谷在6局下上演最友善的出局，意外吸睛。

兩隊今天在太空人主場進行4連戰的第2戰，大谷開啟雙刀模式，擔綱先發投手、第1棒出賽。

大谷先發6局、共用107球，被敲9安打、失5分，有6次三振、1次保送，賽後防禦率3.30。

大谷被敲安打偏多，1局下就在一出局後被潘尼亞（Jeremy Pena）敲安，並靠失誤、暴投進占三壘，艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）隨之掃出兩分砲，狙擊大谷的89.2哩橫掃球。

5局下、兩出局遭遇另一波危機，大谷保送潘尼亞、被艾瓦瑞茲敲安攻占得點圈，布萊格曼（Alex Bregman）補上安打挹注1分打點，第6局則是挨了祖克斯（Corey Julks）的兩分砲，這回是90.5哩的卡特球被逮到。

挨第2轟之前，大谷先上演可愛一幕，6局下首位打者塔克（Kyle Tucker）擊出一壘線邊的軟弱滾地球，大谷下丘接球後直接在壘線上等待塔克自投羅網，而他舉起雙手，塔克也配合地伸出手來與他擊掌，俏皮的出局方式讓美國轉播都笑出來，美國棒球網紅「投球忍者（Pitching Ninja）」弗萊曼（Rob Friedman）也分享這段影片，評價：「最友善的出局」。