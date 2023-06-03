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MLB／跑得比鹿還快！太空人教頭讚大谷強大到改變規則
太空人隊今天過招「二刀流」版的大谷翔平，總教練貝克（Dusty Baker）賽前先給出讚揚，「他改變了規則，任何足以改變規則的人必然是偉大球員。」對他的形容有多浮誇？貝克說：「他跑得比鹿還快。」
兩隊今天在太空人主場進行4連戰的第2戰，大谷擔綱先發投手、第1棒出賽，尋求本季第6勝。
貝克賽前先被問到對於大谷的評價，對這位改變棒球比賽規則的二刀流天才充滿敬意，「他跑得比鹿還快，他可以投出100哩的球，可以把球轟得超遠。」貝克說：「感覺大谷無所不能，如果他想嘗試其他運動，應該也能做得不錯。」
除了運動能力之外，貝克也提到他的態度，直言也很欣賞大谷的敬業精神，「他總是很有禮貌的鞠躬打招呼，打出界外球時，總會關心觀眾席上的球迷。」
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