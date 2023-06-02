MLB／洋基3傷兵歸隊戰道奇 史丹頓先從指定打擊出發

洋基隊本季仍傷兵不斷，外野手貝德（Harrison Bader）近日又進到傷兵名單。不過今天傳出好消息，「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）、三壘手唐納森（Josh Donaldson）和牛棚投手康利（Tommy Kahnle）近日都打過復健賽，有望在接下來面對道奇隊的系列賽回歸。

3人近日都在洋基2A打復健賽，接下來將飛往洛杉磯和洋基隊會合。洋基總教練布恩（Aaron Boone）受訪時表示，「他們已經表現很好一段時間，有很多體力做好準備。」

唐納森和凱利已經打了多場復健賽，史丹頓的進度較為緩慢，才剛完成第1場復健賽，且3打數0安打，對此布恩完全不擔心，「我們現在擁有更多設備，可以比以往更容易進行練習。」

布恩不擔心史丹頓只打1場復健賽就歸隊，「他回來後前幾周先當指定打擊，我們會在賽前幫他重新適應外野。」史丹頓則強調想重返外野防區的野心，「我需要在外野，我需要繼續前進，這會讓球隊變得更好，所以是我必須做的。」