MLB／雙城投手被打爆超不爽！拿飲料洗頭後對桶子出拳

雙城昨天以8：2大勝太空人，牛棚投手洛培茲（Jorge Lopez）可能是雙城隊唯一不開心的球員，因為他1名打者都沒解決，就失掉2分黯然退場。他回到休息室後，拿2杯運動飲料幫自己「洗頭」，隨後還是情緒失控，賞給飲料桶一記重拳。

雙城先發投手瓦蘭德（Louie Varland）主投7局無失分，羅培茲上場接手後，立刻遭梅爾（Jake Meyers）和迪亞茲（Yainer Diaz）接連開轟，失掉2分，隨後又投出保送和觸身球，雙城教練只好趕緊將他換下場。

洛培茲回到休息室後拿2杯運動飲料洗頭，但下一秒馬上暴怒賞飲料桶一拳，整個過程被轉播畫面捕捉到，並上傳到推特，形成熱議。

Poor Jorge Lopez gives up back to back HRs, walks a batter, and hits a batter then accidentally pours gatorade in his hair instead of water... corrected that then punched the gatorade cooler pic.twitter.com/i2vzaXKYpd — CJ Fogler account may or may not be notable (@cjzero) 2023年6月1日

洛培茲去年為金鶯隊出賽44場，19次救援成功，防禦率僅1.68，生涯首度入選明星賽。雙城季中透過交易得到他，表現卻不如預期，出賽23場，防禦率4.37。今年洛培茲仍表現不佳，昨天比賽結束後，防禦率來到4.30。