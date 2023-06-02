MLB／只有15趴機率能接到！藍鳥基爾邁爾再度上演五星美技

藍鳥中外野手基爾邁爾（Kevin Kiermaier）以頂尖防守能力聞名，他今天再度上演一次五星級撲接美技，據官方Statcast系統分析，這球只有15%的機率形成出局，藍鳥總教練史奈德（John Schneider）和投手高斯曼（Kevin Gausman）都給出高度讚美。

釀酒人打者莫納斯特利歐（Andruw Monasterio）2局上敲出中右外野深遠飛球，原有機會落地形成長打，不過基爾梅爾卻大範圍跑動，上演美技接殺，順利抓到該局第3個出局數。藍鳥先發投手高斯曼也向他致意。

KEVIN KIERMAIER, WHAT A CATCH 😱 pic.twitter.com/FpolrQb5iA — Sportsnet (@Sportsnet) 2023年6月1日

據Statcast系統顯示，這球接殺機率僅15％，必須花4.7秒跑92英尺，才能接到這球。基爾梅爾這次衝刺速度每秒30.4英尺，達到「菁英」等級。

高斯曼沒有辜負隊友美技，主投6.2局無失分，熱投115球，狂飆11次三振。他賽後也感謝基爾邁爾，「我經常看見他完成這種美技，所以很高興他現在能這樣幫我。」

高斯曼繳出好投，加上比切特（Bo Bichette）和查普曼（Matt Chapman）接力開轟，藍鳥終場就以3：1擊敗釀酒人。

藍鳥教頭史奈德也談到基爾邁爾的美技，「這球飛出去時，大家都認為沒機會接到，不過基爾邁爾卻做到了，每個人都不敢相信。」