MiLB／陳聖平本季第3轟出爐 鄭宗哲雙安敲三壘打

美職小聯盟響尾蛇隊高階1A陳聖平今天敲出2分全壘打，本季第3轟出爐，全場包辦3分打點；另外，海盜隊高階1A的鄭宗哲則是敲出2支安打，包括1支三壘安打，維持火燙手感。

響尾蛇隊高階1A今天對上水手隊高階1A的賽事，陳聖平先發打第7棒、擔任二壘手，2局上首打席在二壘有人時，敲出一壘安打送回球隊第1分；4局上則是轟出2分全壘打，幫助球隊取得4比4平手，這是他本季第3支全壘打。

陳聖平在6局上擊出一壘滾地球出局，7局上選到保送上壘，9局上遭到三振。總計陳聖平4打數敲出2支安打，選到1次保送，包辦3分打點、2得分，目前打擊率2成13。最終響尾蛇隊高階1A則是以13比12險勝水手隊高階1A。

另外一場高階1A賽事，海盜隊鄭宗哲先發打第2棒、擔任游擊手，1局上擊出三壘滾地球，透過野手選擇上壘，最後靠著隊友安打回本壘得分；2局上擊出左外野飛球出局，3局上擊出中外野飛球出局；5局上敲出三壘安打，最後也回來得分。

鄭宗哲在8局上擊出二壘滾地球出局；9局上一、三壘有人時，敲出一壘安打送回1分。總計鄭宗哲6打數敲出2支安打，包辦1打點、2得分，本季目前敲出45支安打，二壘打、三壘打、全壘打各7支，打擊率2成94。最終海盜隊高階1A以15比6擊敗白襪隊高階1A。