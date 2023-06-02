MLB／官網第4版王牌投手排名 大谷翔平並列第10
大聯盟官網近日撰文排名各隊王牌投手，前3名依序為光芒左投麥克拉納漢（Shane McClanahan）、勇士三振王史泰德（Spencer Strider）及雙城隊葛雷（Sonny Gray）。天使隊大谷翔平和響尾蛇隊賈倫（Zac Gallen）則並列第10。
這是官網今年第4版王牌投手排名，由官網專家小組依照過往成績、賽季表現和近期發揮，票選出前10名。4到9名依序為遊騎兵隊伊瓦迪（Nathan Eovaldi）、太空人隊瓦德茲（Framber Valdez）、水手隊卡斯提歐（Luis Castillo）、勇士隊愛德（Bryce Elder）、小熊隊史卓曼（Marcus Stroman）、雙城隊萊恩（Joe Ryan）。
大谷翔平排名第10。官網指出，「上一期排行榜中未見大谷翔平，但他靠著5月底連2場出色的先發重回榜上，他防禦率下修到3以下，目前為2.91，並以90次三振排名美聯第2，累積4場比賽飆出10次以上三振，則是大聯盟第1。」
洋基隊王牌柯爾（Gerrit Cole）被排除在這份榜單，他5月3度單場失掉5分自責分，防禦率升到2.93，與4月強勢表現相比有段落差。
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