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MLB／天使滿壘保送沒了變大中計 教頭吵好壞球被趕出場
天使隊今天以2：5輸給太空人隊，第6局中「滿壘計」，其中一顆爭議好壞球判決，讓總教練尼文（Phil Nevin）氣到與主審爭論，遭到驅逐出場，這顆球是否對比賽勝負造成影響？尼文說：「當然是！」
天使當時處於2：4落後，6局上的進攻出現3安打的串聯，一出局已經攻占滿壘，瓦德（Taylor Ward）的打席在滿球數情況下，第6球是內角低的93.9哩伸卡球，根據K-zone顯示並未進入好球帶，但主審給出了好球判決，瓦德遭到三振。
尼文上場與主審薛爾瓦特（Stu Scheurwater）爭論好球帶，下場當然是被趕出場，而既然已經遭罰，他索性再吵個過癮，才乖乖出場；下一棒楚奧特（Mike Trout）則是打成游擊上方的小飛球，天使滿壘局面一分未得。
事主瓦德賽後被問到是否支持引進機器人主審，他回應：「我絕對支持。」尼文則提到，「所有人都知道當下對我們是大好機會，誰即將站上打擊區（楚奧特）。」他強調自己對薛爾瓦特並無意見，自己也不曾為了比賽抱怨過任何一位裁判或判決，此役天使輸球的關鍵，還是在於錯過了太多得點圈打擊機會。
天使此役在得點圈打擊累積12打數敲出2安打，大谷在第2局也曾出現滿壘打擊機會，結果是3球遭到三振，大谷此戰5打數敲出1安打、吞下2K。
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