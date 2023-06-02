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MLB／卡洛爾敲生涯首支再見安 響尾蛇教頭：難以置信的天賦

聯合新聞網／ 綜合報導
卡洛爾擊出生涯首支再見安打。 美聯社
卡洛爾擊出生涯首支再見安打。 美聯社

響尾蛇隊今天靠著卡洛爾（Corbin Carroll）生涯首支再見安打，以5：4逆轉洛磯，系列賽完成4戰橫掃，拿到本季第34勝，與道奇並列國西龍頭。

洛磯2局上靠著道爾（Brenton Doyle）適時安打先馳得點，6局上安打串聯再添2分。6局下響尾蛇古瑞爾（Lourdes Gurriel Jr.）擊出長打要回2分。洛磯游擊手托瓦（Ezequiel Tovar）7局上轟出陽春砲，不過7局下響尾蛇又追回1分，將比分追成3：4。

洛磯9局下領先1分時，推出終結者強森（Pierce Johnson）關門，但響尾蛇在兩出局後攻占二三壘，卡洛爾將外角偏高的速球帶成中左外野安打，一口氣帶回2名跑者，成為他生涯首支再見安打，助響尾蛇以5：4氣走洛磯，本季首度在系列賽橫掃對手。

事實上卡洛爾今天前4打數0安打，第5打席把握當英雄的機會，他賽後表示，「我這場比賽前面沒擊出安打，如果他們願意面對我，我願意打。」卡洛爾也解釋打擊策略，「我試圖不放大好球帶，我在這方面做得不是很好，但還是完成任務。」

卡洛爾擊出生涯首支再見安打。 美聯社
卡洛爾擊出生涯首支再見安打。 美聯社

卡洛爾透露這是職業生涯首次再見安打，響尾蛇總教練羅夫洛（Torey Lovullo）則大讚卡洛爾，「他為那一刻做足準備，他具有令人難以置信的天賦。」

響尾蛇 卡洛爾

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