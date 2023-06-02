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MLB／藤浪晉太郎3日如願回先發？實際是假先發

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
藤浪晉太郎明天對馬林魚之戰將擔任假先發。 美聯社
藤浪晉太郎明天對馬林魚之戰將擔任假先發。 美聯社

運動家隊總教練柯塞（Mark Kotsay）昨天才說，藤浪晉太郎重返先發「還不是時候」，不過今天就傳出明天對馬林魚隊之戰，藤浪將擔任先發，不過是「假先發」，原訂先發哈里斯（Hogan Harris）會晚一點登板。

舊金山紀事報記者川原麥特（Matt Kawahara）指出，根據球隊表示，藤浪晉太郎明天對馬林魚之戰將擔任假先發，再由哈里斯接手。

藤浪晉太郎結束日職阪神虎隊一軍10年生涯，今年轉戰運動家簽下1年325萬美元合約，開季從先發投手起步，不過4場出賽4連敗，合計15局狂失24分，之後轉任後援至今超過1個月，防禦率雖有下修，但還是偏高的12。

藤浪有意重返先發，但運動家隊仍保持謹慎態度，柯塞指出，藤浪已經建立更多自信，但必須在牛棚繳出更多成績，才能說服教練團。

運動家 馬林魚 阪神虎

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