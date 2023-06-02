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MLB／大谷單場2轟 天使投打5冠王

聯合報／ 記者藍宗標蘇志畬／綜合報導
天使隊日本好手大谷翔平昨天雙響砲，是本季第一次。（法新社）
天使隊日本好手大谷翔平昨天雙響砲，是本季第一次。（法新社）

天使隊昨天全場5轟，大谷翔平本季首次單場雙響砲，攜手楚奧特一同開轟，以12：5大勝白襪隊，大谷翔平更以15轟衝上美聯全壘打榜第二，在天使隊內包辦打擊雙冠王加投手三冠王。

大谷翔平全場3打數2安打，另有一次保送，敲回4分打點，打擊率回升到2成69，其中3局上敲出425呎兩分砲，4局上再轟出459呎兩分砲，苦主都是白襪先發投手林恩，第二轟飛行距離追平大谷生涯第五遠。

「現在感覺很好。」連兩場開轟的大谷翔平說：「能夠鎖定應該攻擊的球用力揮棒，最後選到四壞保送，我想也證明此事。」

而楚奧特更是在首局就轟出一發兩分砲，另外瓦德在7局敲出2分砲、瓦雷克9局再補上一轟；「楚翔平」本季第5次聯手開轟，天使都贏球，而過去27次攜手開轟，天使戰績是19勝8敗。

大谷翔平前14戰打擊率1成48，這兩轟證明自己還有力，總教練尼文開玩笑說：「你們還希望我讓他休息嗎？他過去幾天都有很棒的揮棒，感覺就有事情要發生。」天使今天將與太空人隊進行四連戰，大谷將在第二戰登板挑戰本季第六勝。

投手大谷目前登板11場，戰績5勝1敗、防禦率2.91，奪三振90次，三個主要數據不只在天使領先，也暫居美聯三振王；打者翔平則以15轟、38分打點位居天使最多。

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