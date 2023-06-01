MLB／投18球收下2勝仍有先發夢 運動家教頭對藤浪說NO

運動家隊日籍投手藤浪晉太郎降到牛棚超過1個月，以後援投手身分拿到兩勝，但他最大目標還是重返先發，強調已經愈來愈適應大聯盟的環境，運動家隊總教練柯塞（Mark Kotsay）今天被問到此事，說得非常明白：「現在不是時候！」

藤浪結束日職阪神虎隊一軍生涯10年，轉戰運動家簽下1年325萬美元合約，開季從先發投手起步，經過4場比賽測試，不料吞下4連敗，合計15局狂失24分；柯塞從4月27日對天使隊之戰起，把他調到牛棚，接下來13場比賽繳出2勝1敗1中繼，但本季防禦率高達12仍是不及格數字。

藤浪5月13日對遊騎兵隊投0.2局，生涯首勝終於到手，昨天對勇士隊更是解決一人次就拿到第2勝，這兩場勝投分別只投14球、4球，多少帶點運氣，當然想用先發勝證明自己的實力。

他說：「正在適應整個環境、球隊移動，一切都變得愈來愈容易，現在感覺比以前好。」

儘管藤浪表明重返先發，教練團暫時不可能開綠燈，柯塞強調必須採取慎重的態度，不會輕易變動先發輪值名單，現階段讓他建立更大自信心才是重點。

柯塞認為藤浪必須在牛棚取得更多成功，才能說服教練團，他說：「藤浪正在積極進攻好球帶，不會被自己打敗，這真的很棒，從這個角度看來，他已經建立更多自信了。」