MLB／吉田正尚第7轟出爐 雙安場次追平紅襪81年前紀錄

吉田正尚今天首打席就敲出本季第7轟的陽春砲，之後又在8局敲出二壘安打，連續4場比賽敲出2支以上安打，累計本季已21場比賽交出雙安起跳成績，追平紅襪81年前紀錄。

日媒《Sponichi Annex》報導，不過，美國職棒大聯盟MLB波士頓紅襪終場以4比5輸給辛辛那提紅人，吞下3連敗。

紅襪日籍打者吉田正尚今天是繼日本時間5月5日出賽以來睽違近月再開轟，中間間隔20場比賽及88個打席，本季至今出賽47場成績為183打數58安、7支全壘打、31分打點及3次盜壘成功，打擊率3成17暫居聯盟第2。

#7 for Masataka Yoshida! 💣



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吉田賽後受訪談到連續4場比賽都敲出2安以上的主因時說，「打應該打的球」。

《Full-Count》報導，吉田大聯盟生涯第一年至今已出賽47場，其中21場比賽都交出單場雙安起跳成績，追平紅襪81年前紀錄。紅襪隊上次有球員達成這項紀錄，是1942年被稱為「紅襪先生」的佩斯基（Johnny Pesky）。

吉田闖蕩大聯盟第一年就已展現超群適應力，安打數不斷，到5月底止的47場比賽敲出58安，整體攻擊指數（OPS，上壘率加長打率）高達0.899，超越大谷翔平及大谷隊友「神鱒」楚勞特（Mike Trout），目前暫居聯盟第5名。