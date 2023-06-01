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MLB／不只天使打擊雙冠王 大谷翔平還是全隊投手三冠王

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大谷不但是隊上打擊雙冠王，更是投手三冠王。 法新社
大谷不但是隊上打擊雙冠王，更是投手三冠王。 法新社

大谷翔平本季首次單場雙響砲，攻下4分打點，幫助天使12：5大勝白襪隊，他不但是隊上打擊雙冠王，更是投手三冠王，明天轉往休士頓對太空人隊展開4連戰，將在第2戰登板挑戰本季第6勝。

大谷今天3打數2安打、被保送1次，3局上轟出中外野425英尺兩分砲，4局上追加右外野459英尺兩分砲，本季15支全壘打、38分打點都是天使球員最多。

另外，大谷目前登板11場，其中7場優質先發，戰績5勝1敗、防禦率2.91，奪三振90次，3個主要數據不只在天使領先，也暫居美聯三振王。

白襪投手群今天挨了5轟，被攻下12分有9分敗在全壘打，楚奧特（Mike Trout）首局兩分砲已是傷害，大谷連兩打席開轟更傷，這也是兩人本季第5次同場開轟，楚奧特13轟在天使排名第2。

皇家隊投手萊爾斯（Jordan Lyles）開季9連敗，被揮出16支全壘打是大聯盟投手最慘；白襪投手林恩（ Lance Lynn）今天先發4局失8分，掉到4勝6敗，被楚奧特、大谷合計3轟後，追平藍鳥隊日籍左投菊池雄星，兩人挨了15轟並列第2慘。

天使 楚奧特

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