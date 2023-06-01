MLB／大谷翔平兩項數據太驚人！美媒發文引球迷讚嘆
大谷翔平今天單場雙響砲轟垮白襪隊，本季已累積15發全壘打。美媒《Codify》整理大谷2項頂尖數據，再度引發國外球迷驚嘆。
自2021年以來，大谷翔平的全壘打總量在美聯只低於去年敲出62轟的洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）；投球方面，大谷的三振次數只輸給洋基王牌柯爾（Gerrit Cole）、白襪隊希斯（Dylan Cease）。
《Codify》直呼大谷翔平的表現「太瘋狂了」，並在留言區舉辦投票「誰是世界上最好的棒球員？」最終大谷獲得83.8%選票。
國外網友紛紛在留言區表示，「他是棒球界最好的球員」、「他應該每年獲得MVP」、「有趣的是人們還在爭論他是否值得MVP」。不過也有人開酸，「季後賽場次0」、「天使需要多少最好的球員才能進季後賽？」。
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