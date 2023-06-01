MLB／大谷翔平對白襪單場雙響 第2轟459英尺刷新生涯紀錄
美國職棒洛杉磯天使日籍球星大谷翔平，今天從芝加哥白襪手中連續擊出2支大號全壘打，第2支更以459英尺刷新職涯紀錄，大谷回休息區後，還戴上日本武士頭盔向觀眾致意。
大谷翔平今天帶領天使以12比5擊敗白襪，他個人第3局與第4局接連轟出全壘打，各有2分打點，苦主都是白襪先發投手林恩（Lance Lynn）。這場比賽過後，大谷翔平本季全壘打紀錄推進到15支，打點也有38。
大谷翔平第3局一壘有人時，先從林恩手上轟出中左外野方向全壘打，轉播時推算有425英尺遠，讓天使隊以4比1取得領先。
接下來的第4局，大谷翔平在二壘有人、滿球數的情況下，一棒揮出中右外野，球擊出去時林恩甚至根本不想轉身看。這支全壘打在轉播時，首先估算為478英尺，後來修正為459英尺。
The distance has been updated to 459 feet. https://t.co/PmIaXYzBbU— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) 2023年5月31日
大谷翔平今天2支全壘打都超過了420英尺，他昨天對白襪也擊出435英尺的大號全壘打，當時轉播人員形容「這是飛向月球的一轟」。
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