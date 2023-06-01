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MLB／雙響砲轟破低潮 大谷翔平：關鍵在打擊姿勢

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷最近狀況很好，分享自己在打擊姿勢上的調整。 美聯社
大谷最近狀況很好，分享自己在打擊姿勢上的調整。 美聯社

先前打擊陷入小低潮的大谷翔平，今天以本季第一次的單場雙響砲、連兩場開轟宣告回歸，他也認為最近狀況很好，更分享自己在打擊姿勢上的調整，細到握棒位置，「不是一成不變，要視情況而有不同」。

天使隊今天以12：5大勝白襪隊，全隊5轟裡，大谷占了2轟，全場3打數2安打，另有一次四壞保送，敲回4分打點、3分得分，打擊率回升到2成69。

「現在感覺很好。」大谷翔平說：「能夠鎖定應該攻擊的球用力揮棒，最後選到那個四壞保送，我想也證明了這件事。」

談起先前14場比賽打擊率僅1成48的低潮，大谷翔平說：「關鍵是在打擊準備姿勢，關係到你看球的方式，只要這點做好，那就沒有問題。」

現在跟之前的差異在哪裡？大谷也更進一步回答，「影響的因素有很多，像是握棒就是一個，有時候要拿高一點，有時候又適合低一點，視情況而有不同。」

近期對高角度速球來不及揮棒，大谷認為打擊站姿影響就占了一部分，會影響對來球的反應時間，「有時候想用到下半身的力量，重心就會放低一點，但感覺到打擊平衡有點跑掉時，重心就要高一點，要視情況改變。」

大谷翔平 天使

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