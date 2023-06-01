聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／雙響砲轟破低潮 大谷翔平：關鍵在打擊姿勢
先前打擊陷入小低潮的大谷翔平，今天以本季第一次的單場雙響砲、連兩場開轟宣告回歸，他也認為最近狀況很好，更分享自己在打擊姿勢上的調整，細到握棒位置，「不是一成不變，要視情況而有不同」。
天使隊今天以12：5大勝白襪隊，全隊5轟裡，大谷占了2轟，全場3打數2安打，另有一次四壞保送，敲回4分打點、3分得分，打擊率回升到2成69。
Shohei Ohtani - Los Angeles Angels (14) pic.twitter.com/9GubW4TneG— MLB HR Videos (@MLBHRVideos) 2023年5月31日
OHTANI HITS HIS SECOND HOMER OF THE DAY 😱— SportsCenter (@SportsCenter) 2023年5月31日
(via @Angels)pic.twitter.com/9azurrGP4Q
「現在感覺很好。」大谷翔平說：「能夠鎖定應該攻擊的球用力揮棒，最後選到那個四壞保送，我想也證明了這件事。」
談起先前14場比賽打擊率僅1成48的低潮，大谷翔平說：「關鍵是在打擊準備姿勢，關係到你看球的方式，只要這點做好，那就沒有問題。」
現在跟之前的差異在哪裡？大谷也更進一步回答，「影響的因素有很多，像是握棒就是一個，有時候要拿高一點，有時候又適合低一點，視情況而有不同。」
近期對高角度速球來不及揮棒，大谷認為打擊站姿影響就占了一部分，會影響對來球的反應時間，「有時候想用到下半身的力量，重心就會放低一點，但感覺到打擊平衡有點跑掉時，重心就要高一點，要視情況改變。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言