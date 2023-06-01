快訊

2023下半年十二生肖運勢／鼠、蛇要多跑婚禮 「這生肖」當心血光又破財

五星度假酒店、高檔Buffet！女子漾《玩美閨密出遊趣》「找小物」送豪禮

中鋼股東紀念品「傘Ｑ」與6年前紀念傘比一比 差別曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／主場31戰有22戰觀眾未破萬 運動家「挑戰」128敗

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
運動家隊今天在奧克蘭主場以2：4不敵勇士隊。 歐新社
運動家隊今天在奧克蘭主場以2：4不敵勇士隊。 歐新社

運動家隊今天在奧克蘭主場以2：4不敵勇士隊，無法完成3連戰橫掃，挑戰本季首次3連勝也失利，戰績掉到12勝46敗，仍在大聯盟30隊穩穩墊底，從目前勝率只有2成07推算，整季恐怕有吞下128敗的危機。

運動家面對國聯東區排名第1的勇士，前兩戰分別以7：2、2：1獲勝，本季打了兩個月終於第2次嘗到2連勝，今天推出卡普里利安（James Kaprielian）登板先發，只投4.2局失3分退場，吞下開季6連敗。

兩隊打完前4局都掛零，勇士二壘手奧比斯（Ozzie Albies）5局上轟出兩分砲，成為致勝一擊，本季對運動家唯一系列賽逃過被清盤的命運。

運動家人氣持續低迷，主場連續5戰觀眾都未破萬，今天只有6429人進場，本季31場主場比賽竟有22場未達5位數，合計26萬8926人次，單場平均8675人是大聯盟最慘數字。

克利夫蘭蜘蛛隊（Cleveland Spiders）曾在1899年打出20勝134敗，季後走入歷史；大聯盟從1900年起，最慘紀錄是大都會隊在1962年締造，成軍首季吞下120敗，運動家今年再這樣打下去，真的非常危險。

運動家 勇士 大聯盟

延伸閱讀

MLB／筒香嘉智成績與身形一同消風 日網友：這是杉谷拳士？

MLB／菊池雄星奪美日職通算百勝 旅美達500K里程碑

MLB／墊底運動家連勝國東王者勇士 藤浪投4球就摘第2勝

MLB／贏球還笑運動家觀眾少！太空人：在10人面前拿10分

相關新聞

MLB／大谷翔平雙響砲登美聯第二 天使教頭：還要休嗎？

昨天自己開轟沒贏球，大谷翔平今天敲出單場雙響砲，攜手與楚奧特（Mike Trout ）一同開轟，天使隊全場5轟、以12：...

MLB／主場31戰有22戰觀眾未破萬 運動家「挑戰」128敗

運動家隊今天在奧克蘭主場以2：4不敵勇士隊，無法完成3連戰橫掃，挑戰本季首次3連勝也失利，戰績掉到12勝46敗，仍在大聯...

MLB／雙響砲轟破低潮 大谷翔平：關鍵在打擊姿勢

先前打擊陷入小低潮的大谷翔平，今天以本季第一次的單場雙響砲、連兩場開轟宣告回歸，他也認為最近狀況很好，更分享自己在打擊姿...

MLB／大聯盟日投手1日3勝 大谷開轟

藍鳥隊菊池雄星、大都會隊千賀滉大昨天先發好投奪勝，就連運動家隊藤浪晉太郎也僅投4球就幸運摘勝，大聯盟日籍投手1日3勝是近...

MLB／筒香嘉智成績與身形一同消風 日網友：這是杉谷拳士？

日本重砲筒香嘉智本季留美續拚，以小聯盟約轉戰遊騎兵，但尚未在大聯盟留下出賽紀錄，有網友嘲笑他在小聯盟的成績似乎和身形一同「洩氣」了。 筒香嘉智前年開季並不如意，被光芒放入讓渡名單，隨後被道奇網羅

MLB／你16歲在幹嘛？教士新秀越級挑戰1A首打席敲長打

「一名新秀生涯首打席敲出安打」，這段話看來或許正常，但如果這名新秀才16歲，一切就顯得格外特殊了。 今年一月，教士以560萬美元簽下僅16歲的委內瑞拉籍捕手薩拉斯（Ethan Salas），當時

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦