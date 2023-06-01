MLB／主場31戰有22戰觀眾未破萬 運動家「挑戰」128敗

運動家隊今天在奧克蘭主場以2：4不敵勇士隊，無法完成3連戰橫掃，挑戰本季首次3連勝也失利，戰績掉到12勝46敗，仍在大聯盟30隊穩穩墊底，從目前勝率只有2成07推算，整季恐怕有吞下128敗的危機。

運動家面對國聯東區排名第1的勇士，前兩戰分別以7：2、2：1獲勝，本季打了兩個月終於第2次嘗到2連勝，今天推出卡普里利安（James Kaprielian）登板先發，只投4.2局失3分退場，吞下開季6連敗。

兩隊打完前4局都掛零，勇士二壘手奧比斯（Ozzie Albies）5局上轟出兩分砲，成為致勝一擊，本季對運動家唯一系列賽逃過被清盤的命運。

運動家人氣持續低迷，主場連續5戰觀眾都未破萬，今天只有6429人進場，本季31場主場比賽竟有22場未達5位數，合計26萬8926人次，單場平均8675人是大聯盟最慘數字。

克利夫蘭蜘蛛隊（Cleveland Spiders）曾在1899年打出20勝134敗，季後走入歷史；大聯盟從1900年起，最慘紀錄是大都會隊在1962年締造，成軍首季吞下120敗，運動家今年再這樣打下去，真的非常危險。