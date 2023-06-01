MLB／大谷翔平雙響砲登美聯第二 天使教頭：還要休嗎？

昨天自己開轟沒贏球，大谷翔平今天敲出單場雙響砲，攜手與楚奧特（Mike Trout ）一同開轟，天使隊全場5轟、以12：5大勝白襪隊，大谷翔平更以15轟衝上美聯全壘打榜第二，總教練尼文（Phil Nevin）說：「你們還希望他休息嗎？」

大谷翔平今天在3局上先從白襪先發林恩（Lance Lynn）手中開轟，敲出一支425呎的兩分砲，4局上再度轟出一發459呎的大號2分砲，幫助天使隊以8：1領先。

Shohei wants one too 💪😤



The Angels extend their lead over the White Sox.



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SHO US ANOTHER LAUNCH 🦄🚨



Ohtani sends one 478 for his SECOND 2-run shot of the day!



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而楚奧特更是在首局就轟出一發兩分砲，距離461呎是天使隊本場最遠一轟，另外瓦德（Taylor Ward）在7局敲出2分砲、瓦雷克（Chad Wallach）9局再補上一轟。

這是「楚翔平」本季第5次聯手開轟，天使隊都贏球，而過去27次攜手開轟，天使隊戰績是19勝8敗，楚奧特表示：「通常當這件事發生，我們就取得容易贏球的位置。」

「楚翔平」本季第5次聯手開轟。 美聯社

大谷翔平先前陷入低潮，前14戰打擊率1成48，不過今天這兩轟證明自己還有力，總教練尼文開玩笑說：「你們還希望我讓他休息嗎？他昨天揮棒沒問題，感覺就有事情要發生，過去幾天都有很棒的揮棒。」

大谷翔平今天3打數2安打，另有一次四壞保送，敲回4分打點、3分得分，打擊率回升到2成69。