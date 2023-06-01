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MLB／大聯盟日投手1日3勝 大谷開轟
藍鳥隊菊池雄星、大都會隊千賀滉大昨天先發好投奪勝，就連運動家隊藤浪晉太郎也僅投4球就幸運摘勝，大聯盟日籍投手1日3勝是近21年首次、史上第4次；天使隊大谷翔平敲出本季第13轟，仍是隊上打擊雙冠王。
菊池對釀酒人隊投5局，被敲3安包括一發全壘打，丟掉2分，在隊友猛攻下以7：2贏球；菊池收下本季第6勝，超越大谷位居日籍投手第一，成為史上第18位美日職棒合計百勝的投手，大聯盟生涯500次三振也在此役達陣。
千賀對費城人隊繳出旅美代表作，先發7局生涯新高、9次三振次高，只被敲出1安、未失分，也是首次沒出現保送，幫助球隊2：0獲勝，本季第5勝追平大谷，生涯前10場先發累計70K並列隊史第3多。
千賀「幽靈指叉」再次引起美媒關注，全場投了29顆指叉球，其中12顆造成對手揮空。
運動家靠勇士隊再見失誤以2：1贏球，藤浪9局上2出局登板，只投4球、解決1人次，幸運收下本季第2勝。
大谷昨天沒登板，先發第3棒、指定打擊，4局上轟出超前比數陽春砲，攻下本季第34分打點；天使先發投手安德森4局下狂失5分，終場以3：7輸給白襪。
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