MLB／筒香嘉智成績與身形一同消風 日網友：這是杉谷拳士？

日本重砲筒香嘉智本季留美續拚，以小聯盟約轉戰遊騎兵，但尚未在大聯盟留下出賽紀錄，有網友嘲笑他在小聯盟的成績似乎和身形一同「洩氣」了。

筒香嘉智前年開季並不如意，被光芒放入讓渡名單，隨後被道奇網羅，但打沒幾場後二度被DFA，通過讓渡程序的他選擇在道奇3A調整狀態，也再次獲得海盜青睞，穿上單季第三隊球衣，沒想道他在匹茲堡大放異彩，繳出旅美後最佳成績單。

可惜好表現如同曇花一現，筒香嘉智去年又被打回原形，最終在八月遭海盜釋出，短暫效力藍鳥小聯盟後，今年決定留美繼續拚搏，季前和遊騎兵簽下小聯盟合約，試圖複製前年從3A殺回大聯盟的模式。

許久沒受關注的筒香嘉智，近日被網友發現他效力的圓石特快車（Round Rock Express）10天前以他為主角，發布了一張賽後結果圖，但吸引目光的，並非筒香嘉智當天的表現，而是他消瘦的身材，日本網友見狀紛紛在下面留言：「這是杉古拳士嗎？」、「趕快回橫濱啦！」

不論是角度問題，或是筒香嘉智真的試圖透過減肥改變打擊型態，他在3A的成績依然並不見起色，打擊率僅.233，敲出兩發全壘打，距離重回大聯盟仍有很大段距離。