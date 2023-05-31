快訊

羽球／最受信賴體育名人！戴資穎第4度獲獎喊開心

27歲台男遊泰遭綁至緬甸…跳樓逃脫摔癱 刑事局通報營救

屏東憲兵隊士官長 空軍基地內騎車摔入水溝身亡

MLB／筒香嘉智成績與身形一同消風 日網友：這是杉谷拳士？

聯合新聞網／ 綜合報導
筒香嘉智本季轉戰遊騎兵小聯盟。 美聯社資料照
筒香嘉智本季轉戰遊騎兵小聯盟。 美聯社資料照

日本重砲筒香嘉智本季留美續拚，以小聯盟約轉戰遊騎兵，但尚未在大聯盟留下出賽紀錄，有網友嘲笑他在小聯盟的成績似乎和身形一同「洩氣」了。

筒香嘉智前年開季並不如意，被光芒放入讓渡名單，隨後被道奇網羅，但打沒幾場後二度被DFA，通過讓渡程序的他選擇在道奇3A調整狀態，也再次獲得海盜青睞，穿上單季第三隊球衣，沒想道他在匹茲堡大放異彩，繳出旅美後最佳成績單。

可惜好表現如同曇花一現，筒香嘉智去年又被打回原形，最終在八月遭海盜釋出，短暫效力藍鳥小聯盟後，今年決定留美繼續拚搏，季前和遊騎兵簽下小聯盟合約，試圖複製前年從3A殺回大聯盟的模式。

許久沒受關注的筒香嘉智，近日被網友發現他效力的圓石特快車（Round Rock Express）10天前以他為主角，發布了一張賽後結果圖，但吸引目光的，並非筒香嘉智當天的表現，而是他消瘦的身材，日本網友見狀紛紛在下面留言：「這是杉古拳士嗎？」、「趕快回橫濱啦！」

不論是角度問題，或是筒香嘉智真的試圖透過減肥改變打擊型態，他在3A的成績依然並不見起色，打擊率僅.233，敲出兩發全壘打，距離重回大聯盟仍有很大段距離。

MLB 遊騎兵 筒香嘉智

相關新聞

MLB／台美混血卡洛爾居新秀榜第1 平射砲助響尾蛇退洛磯

大聯盟今公布新秀實力排行榜第三版，台美混血好手卡洛爾（Corbin Carroll）再度蟬聯第一，他今天在面對洛磯隊比賽中轟出全壘打，還上演2次盜壘，表現十分搶眼。 卡洛爾去年就上過大聯盟，不過

MLB／武士頭盔慶祝有新招 大谷翔平開轟天使還是輸

天使隊投打「二刀流」大谷翔平今天敲出相隔4場的本季第13轟，一度幫助球隊領先，還找到武士頭盔慶祝的新玩法，只不過先發投手...

MLB／筒香嘉智成績與身形一同消風 日網友：這是杉谷拳士？

日本重砲筒香嘉智本季留美續拚，以小聯盟約轉戰遊騎兵，但尚未在大聯盟留下出賽紀錄，有網友嘲笑他在小聯盟的成績似乎和身形一同「洩氣」了。 筒香嘉智前年開季並不如意，被光芒放入讓渡名單，隨後被道奇網羅

MLB／你16歲在幹嘛？教士新秀越級挑戰1A首打席敲長打

「一名新秀生涯首打席敲出安打」，這段話看來或許正常，但如果這名新秀才16歲，一切就顯得格外特殊了。 今年一月，教士以560萬美元簽下僅16歲的委內瑞拉籍捕手薩拉斯（Ethan Salas），當時

MLB／菊池雄星奪美日職通算百勝 旅美達500K里程碑

美國職棒大聯盟MLB天使球星大谷翔平今天敲出本季第13支全壘打，也是大聯盟第140轟；多倫多藍鳥日籍強投菊池雄星今天奪本...

MLB／墊底運動家連勝國東王者勇士 藤浪投4球就摘第2勝

聯盟墊底的運動家隊在主場迎戰國聯東區王者勇士，今天靠著勇士再見失誤以2：1贏球，這是運動家本季第5次和對手說再見。日籍投手藤浪晉太郎9局上登板只投4球，解決1人次，幸運收下本季第2勝。 勇士昨天

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦