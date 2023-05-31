MLB／你16歲在幹嘛？教士新秀越級挑戰1A首打席敲長打

「一名新秀生涯首打席敲出安打」，這段話看來或許正常，但如果這名新秀才16歲，一切就顯得格外特殊了。

今年一月，教士以560萬美元簽下僅16歲的委內瑞拉籍捕手薩拉斯（Ethan Salas），當時球探總監坎普（Chris Kemp）如此形容，「他是位全方位的捕手，這很罕見，也是我九年國際球探生涯以來，看過最有趣的新秀。」

根據《CBS Sports》報導，通常國際新秀在簽約後，會被派往新人聯盟，且很有可能在那磨練2至3年後，才會升上1A。不過教士明顯對薩拉斯抱有更高期待，除了提供他與達比修有搭檔的寶貴經驗外，也讓他跳級、直接前往1A的艾爾辛諾湖風暴隊（Lake Elsinore Storm）。

薩拉斯在今日正式迎來小聯盟首打席，在形成滿球數、纏鬥8顆球後，左打的他相中一計速球，敲出一支反方向二壘安打，為自己的職業生涯拿下開門紅。

Welcome to Lake Elsinore! In his very first at bat, Ethan Salas delivers with a double in an 8-pitch AB!#StormTheLake pic.twitter.com/Cx4p5VSF1l — Lake Elsinore Storm Baseball (@Storm_Baseball) May 31, 2023

根據《Baseball America》指出，薩拉斯是繼目前效力道奇的烏力亞斯（Julio Urias）後，第一位以16歲之姿，跨級挑戰1A的新秀。

烏力亞斯目前已站穩道奇輪值，2020年更是球隊奪冠功臣之一，期待薩拉斯今天有了好的開始後，未來能繼續締造各項紀錄。