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MLB／你16歲在幹嘛？教士新秀越級挑戰1A首打席敲長打

聯合新聞網／ 綜合報導
薩拉斯在國際新秀排行榜中穩居第一。 截圖自推特
薩拉斯在國際新秀排行榜中穩居第一。 截圖自推特

「一名新秀生涯首打席敲出安打」，這段話看來或許正常，但如果這名新秀才16歲，一切就顯得格外特殊了。

今年一月，教士以560萬美元簽下僅16歲的委內瑞拉籍捕手薩拉斯（Ethan Salas），當時球探總監坎普（Chris Kemp）如此形容，「他是位全方位的捕手，這很罕見，也是我九年國際球探生涯以來，看過最有趣的新秀。」

根據《CBS Sports》報導，通常國際新秀在簽約後，會被派往新人聯盟，且很有可能在那磨練2至3年後，才會升上1A。不過教士明顯對薩拉斯抱有更高期待，除了提供他與達比修有搭檔的寶貴經驗外，也讓他跳級、直接前往1A的艾爾辛諾湖風暴隊（Lake Elsinore Storm）。

薩拉斯在今日正式迎來小聯盟首打席，在形成滿球數、纏鬥8顆球後，左打的他相中一計速球，敲出一支反方向二壘安打，為自己的職業生涯拿下開門紅。

根據《Baseball America》指出，薩拉斯是繼目前效力道奇的烏力亞斯（Julio Urias）後，第一位以16歲之姿，跨級挑戰1A的新秀。

烏力亞斯目前已站穩道奇輪值，2020年更是球隊奪冠功臣之一，期待薩拉斯今天有了好的開始後，未來能繼續締造各項紀錄。

薩拉 風暴 總監 新人 委內瑞拉

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