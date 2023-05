MLB／你16歲在幹嘛？教士新秀越級挑戰1A首打席敲長打

「一名新秀生涯首打席敲出安打」,這段話看來或許正常,但如果這名新秀才16歲,一切就顯得格外特殊了。

今年一月,教士以560萬美元簽下僅16歲的委內瑞拉籍捕手薩拉斯(Ethan Salas),當時球探總監坎普(Chris Kemp)如此形容,「他是位全方位的捕手,這很罕見,也是我九年國際球探生涯以來,看過最有趣的新秀。」

根據《CBS Sports》報導,通常國際新秀在簽約後,會被派往新人聯盟,且很有可能在那磨練2至3年後,才會升上1A。不過教士明顯對薩拉斯抱有更高期待,除了提供他與達比修有搭檔的寶貴經驗外,也讓他跳級、直接前往1A的艾爾辛諾湖風暴隊(Lake Elsinore Storm)。

薩拉斯在今日正式迎來小聯盟首打席,在形成滿球數、纏鬥8顆球後,左打的他相中一計速球,敲出一支反方向二壘安打,為自己的職業生涯拿下開門紅。

Welcome to Lake Elsinore! In his very first at bat, Ethan Salas delivers with a double in an 8-pitch AB!#StormTheLake pic.twitter.com/Cx4p5VSF1l