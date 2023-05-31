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MLB／贏球還笑運動家觀眾少！太空人：在10人面前拿10分

聯合新聞網／ 綜合報導
和其他隊相比，運動家主場觀眾席空位相當多。 美聯社
和其他隊相比，運動家主場觀眾席空位相當多。 美聯社

太空人在週一對上運動家的比賽，不僅在場內砲轟對手，豪取十分，場外也火力全開，在官方推特嘲笑對手沒觀眾。

欲和奧克蘭分手的運動家本季狀況悽慘，12勝45負穩居聯盟爐主，主場平均觀眾數也僅8875人，不但在30支球隊裡墊底，還是唯一沒破萬的存在。

見到如此慘狀，太空人絲毫沒有憐憫之心，在前日作客奧克蘭的比賽中，當主砲艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）於九上以陽春砲拿下球隊第10分時，社群小編於官方推特發文寫道，「在十位粉絲面前拿下第十分。」毫無修飾地，拿運動家的觀眾數當笑柄。

雖然這篇文之後遭到刪除，卻早已被網友截圖存證，這番嘲諷，再加上系列賽三戰全勝、得失分又是21：6的巨大差距，可說是「殺人諸心」。

MLB 太空人 運動家

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