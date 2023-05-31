MLB／贏球還笑運動家觀眾少！太空人：在10人面前拿10分
太空人在週一對上運動家的比賽，不僅在場內砲轟對手，豪取十分，場外也火力全開，在官方推特嘲笑對手沒觀眾。
欲和奧克蘭分手的運動家本季狀況悽慘，12勝45負穩居聯盟爐主，主場平均觀眾數也僅8875人，不但在30支球隊裡墊底，還是唯一沒破萬的存在。
見到如此慘狀，太空人絲毫沒有憐憫之心，在前日作客奧克蘭的比賽中，當主砲艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）於九上以陽春砲拿下球隊第10分時，社群小編於官方推特發文寫道，「在十位粉絲面前拿下第十分。」毫無修飾地，拿運動家的觀眾數當笑柄。
Two things can be true:— MLB Metrics (@MLBMetrics) May 29, 2023
1. This was probably not right and it’s not the A’s fans fault that they’re not showing up. There was no need to beat them down.
2. This was just a tweet by the Astros social media director and has nothing to do with the Astros organization as a whole. pic.twitter.com/fkyHzPc92k
雖然這篇文之後遭到刪除，卻早已被網友截圖存證，這番嘲諷，再加上系列賽三戰全勝、得失分又是21：6的巨大差距，可說是「殺人諸心」。
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