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MLB／武士頭盔慶祝有新招 大谷翔平開轟天使還是輸

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷回休息區戴上武士帽和隊友擊掌。 美聯社
大谷回休息區戴上武士帽和隊友擊掌。 美聯社

天使隊投打「二刀流」大谷翔平今天敲出相隔4場的本季第13轟，一度幫助球隊領先，還找到武士頭盔慶祝的新玩法，只不過先發投手手安德森（Tyler Anderson）單局丟掉5分，天使隊最終反以3：7輸給白襪隊。

大谷翔平昨天被觸身球K到，今天繼續先發第3棒、指定打擊，首打席敲出中外野飛球遭到接殺，連7打數無安打，不過第2打席就有發揮，4局上面對先發投手吉歐利托（Lucas Giolito），瞄準一顆偏高的94.2哩速球，掃出中外野全壘打牆，一發陽春砲取得2：1領先。

大谷翔平回到休息區時，開心戴上武士頭盔慶祝，走到一半遇到投手山多瓦（Patrick Sandoval），大谷低頭讓出頭盔給山多瓦「借戴一下」，大谷翔平也比出拍照手勢回應，日本網友直呼：「好可愛。」

這是大谷翔平本季第13轟，擊球初速為110.2哩、飛行距離435呎，根據「ESPN Stats & Info」資訊，這是本季白襪主場飛最遠的全壘打，而大谷生涯對戰白襪隊累積10轟，是他個人對戰非美聯西區球隊中最多。

天使隊雖在4局上大谷帶動下，取得3：1領先，不過4局下天使隊先發投手安德森被打爆，單局被敲4支安打加上1次保送、1次失誤，一口氣丟掉5分，也就此輸給給白襪隊。

大谷翔平總計4打數1安打就是全壘打，打擊率下降到2成63，明天續戰白襪隊預計也不會休息，而下一場二刀流登板將在台灣時間6月3日作客太空人隊。

大谷翔平 白襪 天使

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