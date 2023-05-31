MLB／全壘打遭賈吉沒收後推特論戰 水手赫南德茲：別再這樣
洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）昨天面對水手隊不僅單場雙響砲，還沒收對手赫南德茲（Teoscar Hernández）的全壘打，賽後兩人也在推特上交換意見。
Aaron Judge robs Teoscar Hernandez of a solo homer! 😱— YES Network (@YESNetwork) 2023年5月30日
Watch LIVE: https://t.co/aRu5PF6QsA pic.twitter.com/hQEHov8oCr
赫南德茲昨天在推特上發文寫道，「為什麼。」並標註賈吉的帳號。賈吉也親自回應他：「兄弟，我過去幾年看你打好多支全壘打飛越過我頭頂。我可以拿走一顆吧。」對此，赫南德茲回應：「合理（握手符號），但不要再這樣做。」
據《Statmuse》指出，赫南德茲生涯面對洋基71場比賽，共敲出13轟，不過本季赫南德茲9轟皆不是面對洋基。
赫南德茲2020、2021年蟬聯美聯銀棒獎，今年轉戰水手後有點水土不服，雖全壘打產量仍維持住，但目前打擊率2成33創近4年新低。
Brother I’ve seen you hit plenty of HRs over my head over the years! I can have just 1!👌😅 https://t.co/mYkiw9Rm5X— Aaron Judge (@TheJudge44) 2023年5月30日
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