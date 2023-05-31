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MLB／重砲捕手桑契斯今年第3隊 加盟教士首戰就先發

聯合新聞網／ 綜合報導
桑契斯。 美聯社
桑契斯。 美聯社

前洋基重砲捕手「海怪」桑契斯（Gary Sanchez）本月和大都會隊簽小聯盟合約，登上大聯盟後，只待6天就被DFA，不過他很快找到新工作，和教士隊簽約並以先發捕手身分亮相。

桑契斯季初與巨人隊簽下小聯盟合約，期盼能重返大聯盟，5月2日前等不到機會，選擇跳脫合約。5月9日他與大都會簽小聯盟約，19日登上大聯盟，總共出賽3場，6打數1安打，最終因大都會傷兵回歸，將他DFA。

今年教士捕手陣容缺乏火力，諾拉（Austin Nola）打擊率1成31，蘇利文（Brett Sullivan）打擊率0.170，其中諾拉被對手盜壘成功33次，只抓到3次，讓教士更有理由找尋新捕手。

值得一提的是桑契斯加盟教士後還沒上場前就寫下一項隊史紀錄，成為隊史首位穿99號的球員。

桑契斯曾單季敲出34發全壘打，入選過2次明星賽。他今天擔任教士先發捕手打第7棒，面對馬林魚隊。桑契斯8局上擊出教士生涯首安後，被換代跑退場，總計今天4打數1安打，被三振1次。教士8局上沒得分，不過9局上打出5分大局，終場就以9：4擊敗馬林魚。

Gary Sanchez 教士

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