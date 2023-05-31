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MLB／大谷翔平卡彈4場敲第13轟 生涯對白襪轟出心得

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷敲出相隔4場的本季第13轟。 美聯社
大谷敲出相隔4場的本季第13轟。 美聯社

天使隊投打「二刀流」大谷翔平昨天被觸身球K到，今天繼續先發第3棒、指定打擊，用表現證明自己沒事，敲出相隔4場的本季第13轟，一度幫助球隊以2：1領先。

天使昨天以6：4擊敗白襪隊，大谷翔平首打席膝蓋附近遭到擊中，本季第一次挨了觸身球，接下來4打數無安打，還吞下2次三振。

今天大谷翔平首打席敲出中外野飛球遭到接殺，連7打數無安打，不過第2打席就有發揮，4局上面對先發投手吉歐利托（Lucas Giolito），瞄準一顆偏高的94.2哩速球，掃出中外野全壘打牆，一發陽春砲突破1：1僵局。

大谷回休息區戴上武士帽和隊友擊掌。 美聯社
大谷回休息區戴上武士帽和隊友擊掌。 美聯社

這是大谷翔平本季第13轟，擊球初速為110.2哩、飛行距離435呎，根據《ESPN Stats & Info》資訊，這是本季白襪主場飛最遠的全壘打，而大谷生涯對戰白襪隊累積10轟，是他個人對戰非美聯西區球隊中最多。

天使隊雖在4局上大谷帶動下，取得3：1領先，不過4局下天使隊先發投手安德森（Tyler Anderson）一口氣丟掉5分，反落後給白襪隊。

大谷翔平 天使 白襪

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