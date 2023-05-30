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MLB／大谷翔平本季首挨觸身球 痛得哇哇叫後4支0、2K

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平本季首度挨觸身球，皮肉痛之後，繳出一張慘淡的打擊成績單。 美聯社
大谷翔平本季首度挨觸身球，皮肉痛之後，繳出一張慘淡的打擊成績單。 美聯社

天使今天以6：4擊敗白襪隊，大谷翔平本季首度挨觸身球，皮肉痛之後，繳出一張慘淡的打擊成績單，此役4支0、吞下2次三振。

天使在主場遭馬林魚隊3連戰橫掃後，今天轉移陣地，前進芝加哥面對白襪，大谷擔任先發第3棒、指定打擊。

大谷首打席因觸身球上壘，右膝附近挨了一記94.6哩直球，讓他當場痛得嚎叫，面露痛苦仰天、跳個不停，在教練團、防護員上丘關切後仍續留場上，隨後因隊友的全壘打跑回分數，最終也打滿全場。

大谷接下來的4打數都未敲安、吞下2K，另外2打數則是三壘界外飛球出局、游擊方向滾地球出局，打擊率下修到2成63。

天使首局就靠兩發全壘打灌進4分大局，楚奧特（Ｍike Trout）四壞球保送、大谷觸身球保送後，朱力（Brandon Drury）先敲三分砲，下一棒泰斯（Matt Thaiss）補上陽春砲，連兩打席開轟。

白襪一度追近到3：4，天使在8局上再掀攻勢，奈托（Zach Neto）在一三壘有人、一出局時先以高飛犧牲打追加保險分，楚奧特的安打再為天使打下此役第6分。

此戰另一焦點是白襪終結漢崔克斯（Liam Hendriks）經歷淋巴癌療程後復出，他在今天正式登錄，賽前球隊先歡迎他的回歸，8局上的登板，白襪、天使陣營都向這位抗癌鬥志致意，球迷也高喊「Liam! Liam!」，場面溫馨。

天使 白襪

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