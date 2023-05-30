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MiLB／把野手小便球轟進海灣 海盜蘇文斯基雙響跟進邦茲
單場兩度把球打進麥考維灣（McCovey Cove），這是放眼歷史只有邦茲（Barry Bonds）達成過的成就，今天加入新成員，海盜以4：14遭巨人打爆的比賽，蘇文斯基（Jack Suwinski）成為亮點。
蘇文斯基7局上先炸裂陽春砲，9局上巨人在已握有14：3領先的情況下，推出野手懷斯里（Brett Wisely）登板，面對的首位打者就是蘇文斯基，連丟了兩顆不到60哩的小便球，第2球就被他扛進麥考維灣，儘管球速慢得要命，但蘇文斯基這球擊球初速仍有108.5哩、飛行距離414呎。
Jack Suwinski - Pittsburgh Pirates (11)— MLB HR Videos (@MLBHRVideos) 2023年5月29日
pic.twitter.com/Xrcf6Nmsh9
蘇文斯基成為史上第2人、第3人次單場兩度將球炸進麥考維灣，過去只有邦茲曾在2000年5月10日、2002年5月18日辦到，蘇文斯基也是史上首見以客隊球員身分締造。
蘇文斯基的第2轟雖是從野手手中敲出，海盜總教練薛爾頓（Derek Shelton）認為依然不容易，「只要被他逮到，他就能把球轟得超遠，第2支是打野手，但他的第1支也是扛進海灣裡。」
jack suwinski when the team is down by 50 and they have a homeless person on the mound pic.twitter.com/jVcEDc0TfD— nick 🏴☠️ (@ROTYNick) 2023年5月29日
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